scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ओडिशा सरकारी भर्ती परीक्षा: 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार से एक गिरफ्तार

ओडिशा 2023 जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बिहार के समस्तीपुर निवासी राज मोहन प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया. वह एक साल से भाग रहा था. इससे पहले 26 आरोपी पकड़े जा चुके थे. लीक पेपर के साथ वह और उसके साथी पश्चिम बंगाल के दीघा में 87 अभ्यर्थियों को पेपर देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस छापेमारी में पकड़े गए.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

ओडिशा पुलिस ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) भर्ती परीक्षा 2023 के सवाल पत्र लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है. बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले 35 वर्षीय राज मोहन प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है. उसे क्राइम ब्रांच ने बिहार से पकड़ा और रविवार को ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया.

एक साल से फरार था आरोपी
पुलिस के अनुसार, पेपर लीक मामले में पहले छापेमारी के दौरान अधिकांश आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन राज मोहन प्रसाद मौके से फरार हो गया था. पिछले डेढ़ साल से वह लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा, ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सके. अंततः उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली.

27 लोग अब तक गिरफ्तार
इस केस में अब तक कुल 27 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित गिरोह था, जो परीक्षार्थियों से पैसे लेकर लीक प्रश्नपत्र बांटता था. इस धंधे में बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल थे.

सम्बंधित ख़बरें

आज पवन सिंह का शो ऑन एयर होगा. (Photo: ITG)
पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, कहा- सलमान के साथ काम न करें 
पीएफआई मामले से भी ये गांव सुर्खियों में रहा. (Photo: Screengrab)
बाबरी मस्जिद विध्वंस पर मोतिहारी में सैकड़ों घरों पर लगाए आपत्तिजनक पोस्टर, लिखा ये नारा 
अररिया के शिवानी मर्डर केस में बड़ा खुलासा 
दूल्हे की गाड़ी ने मासूम को रौंदा 
Bihar CM Nitish Kumar
बिहार में नीतीश का मेगा प्लान, 3 नए विभाग बनाने की घोषणा, एक करोड़ युवाओं को रोजगार का लक्ष्य 

पेपर लीक की पूरी साजिश
यह परीक्षा 16 जुलाई 2023 को होने वाली थी, लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि राज मोहन प्रसाद, उसके साथी विशाल कुमार, बिजेंद्र गुप्ता और अजय कुमार लीक प्रश्नपत्र लेकर पश्चिम बंगाल के दीघा के एक होटल में गए थे. वहां लगभग 87 अभ्यर्थियों को पेपर देने की तैयारी थी.

Advertisement

पुलिस रेड के दौरान बच निकला था आरोपी
एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने होटल में दबिश दी. कई आरोपी वहीं गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन राज मोहन वहां से भागने में कामयाब रहा. वही छापेमारी इस बड़े गिरोह का खुलासा साबित हुई, जिसके बाद पुलिस ने लंबा पीछा कर प्रसाद को दबोचा.

आगे की जांच जारी
क्राइम ब्रांच अब राज मोहन से पूछताछ कर रही है कि पेपर लीक किस तरीके से हुआ, कौन-कौन इसमें निवेशक थे और अभ्यर्थियों से कितने पैसे लिए जाते थे. पुलिस इस केस से जुड़े और लोगों पर भी नज़र रखे हुए है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement