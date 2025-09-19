बिहार: आश्वासन मिलते ही बाद खत्म हुई जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD सेवाएं बहाल

बिहार के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है. पीएमसीएच, डीएमसीएच और जेएलएनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स वापस काम पर लौट आए हैं. जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जेडीए) ने एक प्रेस लेटर जारी कर बताया कि उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन मिला है.

आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया, जिससे ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं.

जेडीए ने प्रेस लेटर जारी कर हड़ताल खत्म होने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिया है. इस आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और वे तुरंत काम पर लौट आए हैं.

ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू

डॉक्टरों के काम पर लौटने से अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं. इससे मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिली है, जो हड़ताल की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे थे.

