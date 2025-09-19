scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: आश्वासन मिलते ही बाद खत्म हुई जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD सेवाएं बहाल

बिहार के मेडिकल कॉलेजों में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है. लिखित आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने काम पर लौटने का फैसला किया. इससे ओपीडी सेवाएं सामान्य हो गई हैं.

Advertisement
X
पटना डॉक्टर्स की हड़ता हुई खत्म (File Photo: ITG)
पटना डॉक्टर्स की हड़ता हुई खत्म (File Photo: ITG)

बिहार के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है. पीएमसीएच, डीएमसीएच और जेएलएनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स वापस काम पर लौट आए हैं. जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जेडीए) ने एक प्रेस लेटर जारी कर बताया कि उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन मिला है. 

आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया, जिससे ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं.

जेडीए ने प्रेस लेटर जारी कर हड़ताल खत्म होने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिया है. इस आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और वे तुरंत काम पर लौट आए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

AI Video Controversy: Patna HCs Order, Questions Raised on Assam BJPs Video
PM मोदी और उनकी दिवंगत मां के AI वीडियो पर बवाल! पटना HC ने दिया हटाने का आदेश 
High Courts Order on PM Modis Mothers AI Video
PM मोदी की मां के AI वीडियो पर रोक, पटना हाईकोर्ट का आदेश 
Lathi charge on unemployed individuals in Patna! Protest regarding police recruitment.
पटना में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज! पुलिस भर्ती की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन 
वक्फ कानून पर SC का बड़ा फैसला, पटना में छात्रों का हल्ला बोल 
anand mohan
बिहार चुनाव से पहले 'भूरा बाल साफ करो' का नारा चर्चा में क्यों? आनंद मोहन बार-बार क्यों कर रहे जिक्र 

ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू

डॉक्टरों के काम पर लौटने से अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं. इससे मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिली है, जो हड़ताल की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement