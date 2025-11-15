scorecardresearch
 

बिहार की वह एक सीट, जहां BSP को मिली जीत... महज 30 वोट से हो गया खेल

रामगढ़ सीट से बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव की जीत ने बिहार की राजनीति में अप्रत्याशित बदलाव ला दिया है. यादव, दलित और ओबीसी वोटों के संयोजन ने इस जीत को मजबूत आधार दिया.

बहुजन राजनीति के पुनर्जागरण की झलक रामगढ़ सीट पर दिखी (Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच रामगढ़ सीट से बसपा की अप्रत्याशित जीत ने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया है. यह वह सीट थी जहां आम तौर पर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमट जाया करता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद न बसपा के विरोधियों को थी और न ही अक्सर बड़े दलों की राजनीति में दबे चले आ रहे कार्यकर्ताओं को.

बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव की जीत सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं, बल्कि यह बदलाव उन सामाजिक परतों का प्रतिबिंब है जो बिहार में धीरे-धीरे राजनीतिक दिशा बदल रही हैं. यादव, दलित और ओबीसी वर्ग का संयुक्त समर्थन सतीश यादव के पीछे मजबूती से खड़ा दिखा - और यही गठजोड़ बसपा के लिए गेमचेंजर साबित हुआ.

बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव दूसरे पायदान पर आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह से महज़ 30 वोटों से जीत गए. सतीश कुमार को 72689 वोट मिले तो अशोक कुमार को 72659. आरजेडी के अजित कुमार तीसरे नंबर पर रहे. उन्हें 41480 वोट मिले.

दशकों से मायावती "बहुजन एकता" को अपनी राजनीति का मूल सिद्धांत बताती रही हैं - एक ऐसी राजनीतिक धारा जो दलितों, पिछड़ों और उन वर्गों को केंद्र में रखती है जो परंपरागत राजनीति के बीच अक्सर हाशिये पर चले जाते हैं. रामगढ़ की जीत इस विचारधारा को बिहार में पुनर्जीवित करती है और संकेत देती है कि बिहार के मतदाता अब नए विकल्प को अपनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं.

ramgarh seat
रामगढ़ में बसपा की ऐतिहासिक जीत (Photo: ECI)

यह भी पढ़ें: SIR में टाइम वेस्ट, "SIR में टाइम वेस्ट, तेजस्वी का 'CM फेस' भी फेल, नहीं चला गांधी मैजिक... ऐसे फ्लॉप हुआ महागठबंधन का शो

बसपा ने सालों से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बिहार के जिलों - जैसे कैमूर, भभुआ और रोहतास - में अपने संगठन को खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन चुनावी सफलता नहीं मिल पा रही थी. रामगढ़ की जीत इस लंबे संघर्ष की पहली ठोस उपलब्धि है. इस जीत ने स्थानीय कार्यकर्ताओं में न सिर्फ उत्साह भरा है बल्कि यह भरोसा भी जगाया है कि बसपा को सिर्फ पड़ोसी राज्य की पार्टी नहीं, बल्कि बिहार का संभावित राजनीतिक विकल्प भी माना जा सकता है.

इस जीत का दूसरा बड़ा संदेश यह है कि लोग अब पारंपरिक एनडीए-महागठबंधन वाले दो-ध्रुवीय चुनाव से हटकर तीसरी शक्ति को जगह दे रहे हैं. मायावती के लिए यह जीत बेहद महत्वपूर्ण है - क्योंकि उत्तर प्रदेश में घटती राजनीतिक पकड़ के बीच बिहार जैसी बड़ी जमीन पर उनका असर बढ़ना भविष्य की राजनीति में अहम मोड़ ला सकता है.

सतीश कुमार सिंह यादव की जीत इसलिए केवल एक विधायक की जीत नहीं, बल्कि बहुजन विचारधारा, सामाजिक न्याय और नए विकल्प की राजनीति की जीत भी है.

---- समाप्त ----
