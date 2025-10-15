scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव: मतदान के लिए EVM-VVPAT की पहली रिहर्सल पूरा, अब स्ट्रांग रूम में रखी गईं सभी मशीनें

बिहार में चुनावी शंखनाद के बीच आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. पहले और दूसरे चरण के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों का रैंडमाइजेशन पूरा कर लिया गया है, ताकि वोटिंग प्रक्रिया पर कोई उंगली न उठ सके. इस मिशन को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया है.

Advertisement
X
Both design and print of EVM ballot papers have been altered to make ballots more voter-friendly. (File photo)
Both design and print of EVM ballot papers have been altered to make ballots more voter-friendly. (File photo)

बिहार में वोट की मशीनें अब तैयार है. ईवीएम और वीवीपीएटी की जोड़ी बदल गई है ताकि कोई भी ये न जान सके कि किस बूथ पर कौन-सी मशीन जाएगी. आम चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों का पहला रैंडमाइजेशन (विक्रमण) पारदर्शिता के साथ पूरा हो गया है. ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी या आरोप की गुंजाइश न रहे.

क्या होता है ईवीएम-वीवीपीएटी का रैंडमाइजेशन?

रैंडमाइजेशन का मतलब है कि ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को अनियमित यानी रैंडम तरीके से जोड़ा जाता है. किसी भी ईवीएम को किसी भी वीवीपीएटी मशीन के साथ लगाया जाता है. इससे यह तय होता है कि कोई यह नहीं कह सके कि किस बूथ पर कौन-सी मशीन जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

The form was filled out, but there is uncertainty regarding seat distribution in the Mahagathbandhan!
तेजस्वी ने राघोपुर से भरा पर्चा, नॉमिनेशन के वक्त साथ में पिता लालू भी रहे मौजूद 
Lalu in a wheelchair, accompanied by Rabri, Tejashwis victory nomination!
राघोपुर से तेजस्वी ने किया नामांकन, उधर डिप्टी CM विजय सिन्हा ने भी ठोकी ताल 
Upendra Kushwahas significant statement - Not everything is fine in the NDA.
NDA में महासंग्राम! नीतीश ने चिराग को दिया झटका 
I have been insisting for 4 days that you should agree – Husbands statement
सिंगर खेसारी की पत्नी चंदा चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं? 
On one side, Tejasvi, and on the other side, Vijay Sinha; nominations filed!
बिहार: तेजस्वी और विजय सिन्हा ने भरा पर्चा, मौके पर दिग्गजों की फौज रही मौजूद! 

राजनीतिक दलों को दी गई पूरी जानकारी

इस पूरी प्रक्रिया की सूची जिसमें मशीनों के नंबर तक शामिल होते हैं, सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है. इसके बाद ये मशीनें सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रख दी जाती हैं.

18 जिलों में हुई प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार के 18 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) ने 11 अक्टूबर 2025 को यह प्रक्रिया पूरी की.
पहले यह सुनिश्चित किया गया कि सभी मशीनें प्रथम स्तरीय जांच (FLC) में पास हों. इसके बाद ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) के जरिये रैंडमाइजेशन किया गया.

Advertisement

अब कुल कितनी मशीनें हुईं शामिल?

54,311 बैलट यूनिट (BU)
54,311 कंट्रोल यूनिट (CU)
58,123 वीवीपीएटी

इन सभी मशीनों को 45,336 मतदान केंद्रों वाले 121 विधानसभा क्षेत्रों में आवंटित किया गया है.

... ताकि पारदर्शी रहें चुनाव 

राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की गई. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम और वीवीपीएटी की सूची जिला मुख्यालय पर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है. अब ये सभी मशीनें संबंधित विधानसभा के स्ट्रांग रूम में, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रखी जाएंगी. 

अब जब उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो जाएगी, तब इन मशीनों की अंतिम सूची चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को भी दी जाएगी. इस तरह चुनाव आयोग ने ईवीएम-वीवीपीएटी के रैंडमाइजेशन की पहली प्रक्रिया पूरी कर दी है. इससे यह तय होता है कि वोटिंग पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में हो.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पंकज धीर
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement