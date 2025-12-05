scorecardresearch
 
बिहार में रोमियो से निपटेगी अभया ब्रिगेड... महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने बनाया स्पेशल दस्ता

बिहार में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की गई है. राज्य सरकार और बिहार पुलिस ने अभया ब्रिगेड का गठन किया है, जो रोमियो और मनचलों के खिलाफ विशेष निगरानी करेगी. स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों के आसपास और निर्जन स्थलों में यह दस्ता तुरंत कार्रवाई करने का काम करेगा.

बिहार पुलिस ने बनाया स्पेशल दस्ता. (Photo: Representational)
बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. डिप्टी सीएम व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रोमियो से निपटने के लिए बिहार पुलिस में स्पेशल दस्ते की बात कही थी. अब सरकार के निर्देश पर बिहार पुलिस ने राज्य में महिलाओं और छात्राओं को संरक्षण देने के लिए अभया ब्रिगेड के गठन का फैसला किया है.

प्रदेश के सभी जिलों में थाना स्तर पर एक अभया ब्रिगेड गठित करने का आदेश दिया गया है. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए अभया ब्रिगेड काम करेगा. प्रदेश के सभी जिलों में थाना स्तर पर अभया ब्रिगेड गठित करने का आदेश है. ब्रिगेड की हर टीम की प्रभारी एक महिला पुलिस अवर निरीक्षक होगी. हर टीम में प्रभारी के अलावा तीन अन्य सिपाहियों, जिसमें एक महिला सिपाही और दो पुरुष सिपाही शामिल रहेंगे. अभया ब्रिगेड की टीम को स्कूटी और अन्य गाड़ियां दी जाएंगी. स्कूटी खरीद का प्रस्ताव गृह विभाग सरकार को देगा.

अभया ब्रिगेड का काम स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों के आस-पास व आने-जाने वाले निर्जन स्थलों की पहचान करना होगा. हॉट स्पॉट के आस-पास वर्दी व सादे लिबास में टीम मौजूद रहेगी. टीम महिलाओं, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले मनचलों की पहचान करेगी और उन्हें पकड़कर कार्रवाई करेगी. अगर किसी शोहदे को दो या दो से अधिक मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उसका नाम गुंडा पंजी के Eve Teaser में दर्ज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'न निर्भरता, न डर, खुलकर जिएंगे लाइफ और करेंगे पढ़ाई...', बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड बनने पर बोलीं छात्राएं

छेड़छाड़ में यदि किसी नाबालिग को पकड़ा जाता है तो उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी. यदि एक ही नाबालिग को बार-बार पकड़ा जाता है तो उसका Social Investigation Report तैयार किया जाएगा और किशोर न्याय परिषद (JJB) के सुपुर्द किया जाएगा. अभया ब्रिगेड टीम स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षकों, महिला छात्रावास के वार्डन, कोचिंग संस्थानों के संचालकों से बातचीत कर महिलाओं व बच्चियों की समस्याओं के साथ हॉट स्पॉट की पहचान करेगी.

महिलाओं और बच्चियों से सीधा संपर्क किया जाएगा. उन्हें डायल-112 के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा. टीम के सदस्य कार्रवाई के वक्त जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त वाहन और पुलिस बल के लिए डायल-112 का सहयोग लेंगे. भीड़भाड़ वाले स्थानों, चौक-चौराहों, मुख्य बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, पार्क, रेलवे स्टेशन आदि स्थलों में भी हॉटस्पॉट चिह्नित किए जाएंगे.

ऐसी जगहों पर भी अभया ब्रिगेड की टीम निगरानी रखेगी. थाने में मौजूद वरीय पदाधिकारी हर दिन ब्रीफिंग करेंगे. संबंधित DSP अभया ब्रिगेड की टीम के कामकाज की समीक्षा करेंगे. ब्रिगेड की Action Taken Report वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक हर महीने की 15 तारीख से पहले पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग को देंगे.

