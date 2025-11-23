scorecardresearch
 

पिता एथलीट, बहन जिला टॉपर और भाई ISI एजेंट... बिहार के आरा से हैंड ग्रेनेड एक्सपर्ट युवक गिरफ्तार

बिहार के आरा में ISI टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है. लुधियाना पुलिस ने बिहिया थाना क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिस पर हैंड ग्रेनेड फेंकने में एक्सपर्ट होने और विदेशी हैंडलर्स के निर्देशन में राजस्थान, पंजाब और बिहार में मिशन लेने का आरोप है. युवक पहले हथियार सप्लाई, बाल सुधार गृह से फरारी और आपराधिक गिरोहों से जुड़ चुका था.

जांच में और खुलासों की उम्मीद.(Photo: Sonu Kumar Singh/ITG)
बिहार के आरा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले में लुधियाना पुलिस ने भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के एक गांव से एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि युवक ISI मॉड्यूल के लिए काम कर रहा था और हैंड ग्रेनेड फेंकने में एक्सपर्ट था. उसकी गिरफ्तारी ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

दरअसल, 19 नवंबर की शाम लुधियाना पुलिस आरा पहुंची और 20 नवंबर की सुबह छापेमारी कर युवक को हिरासत में लिया. यह गिरफ्तारी टेरर मॉड्यूल से जुड़े मामले में हुई, जिसमें अब तक कुल पांच गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. पुलिस के अनुसार, विदेशी हैंडलर्स ने इस युवक को राजस्थान, पंजाब और बिहार में मिशन सौंपे थे. सरकारी इमारतों, संवेदनशील ठिकानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ग्रेनेड अटैक की ट्रेनिंग भी दी गई थी.

परिवार की पृष्ठभूमि और व्यवहार में बदलाव

गांव के लोगों के मुताबिक, युवक के माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है. पिता एथलीट थे और उसकी बहन इसी साल इंटर की जिला टॉपर बनी थी. रिश्तेदार बताते हैं कि युवक शुरू से ही सनकी स्वभाव का था और मां-बाप की मौत के बाद उसका व्यवहार और बिगड़ गया. गांव के रिश्तेदारों का कहना है कि उसने गलत रास्ते चुन लिए थे और अक्सर विवाद में फंसता रहता था.

युवक के बड़े पापा अवधेश ओझा ने बताया कि गलत संगत में पड़कर उसने कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था. परिवार ने कोर्ट में आवेदन देकर उससे रिश्ता तक तोड़ लिया था. वे बताते हैं कि युवक जमीन और मां की ज्वेलरी की मांग को लेकर घर में कई बार विवाद कर चुका था.

दिल्ली में अपराधियों से जुड़ाव और हथियार सप्लाई

परिजनों के अनुसार, गांव में मारपीट की एक घटना के बाद वह दिल्ली चला गया, जहां अपराधियों के संपर्क में आया और हथियार सप्लाई करने लगा. हथियार के साथ फोटो वायरल होने पर दिल्ली साइबर सेल ने उसे पकड़ा और तिहाड़ के बाल सुधार गृह भेज दिया. बाद में उसे आरा के बाल सुधार गृह में लाया गया, जहां से वह फरार भी हो गया था. कुछ दिनों बाद दोबारा पकड़ा गया और रिश्तेदारों के प्रयास से बाहर आया.

बाहर आने के बाद भी उसने दिल्ली के हथियार सप्लायर गिरोह से जुड़ाव नहीं छोड़ा. अब लुधियाना पुलिस ने उसे ISI मॉड्यूल से जुड़े आरोप में गिरफ्तार किया है. परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं पता वह किस वजह से पकड़ा गया, लेकिन उन्हें अपनी ही सुरक्षा की चिंता है.

जांच में और खुलासों की उम्मीद

आरा से ISI मॉड्यूल का यह लिंक कितना बड़ा नेटवर्क उजागर करेगा, यह अब पुलिस की जांच पर निर्भर है. जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही हैं और यह पता लगाने में जुटी हैं कि युवक किन-किन लोगों के संपर्क में था और किस तरह की साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था.

