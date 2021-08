Tata Motors ओलंपिक मेडल के करीब तक पहुंचे इन खिलाड़ियों का आज करेगी सम्मान!

टोक्यो ओलंपिक में इस साल भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 7 मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. इसमें नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने का वो गोल्ड मेडल भी शामिल है जो देश का एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल है. तो वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी टूर्नामेट में 42 साल बाद कांस्य पदक जीता है.

लेकिन इसी ओलंपिक में हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीता और मेडल के बेहद करीब तक पहुंच गए. Tata Motors ऐसे ही खिलाड़ियों का गुरुवार को सम्मान करने जा रही है.

महिला हॉकी टीम सम्मान की हकदार

इस साल ओलंपिक भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बनाई. पहली बार देश की महिला हॉकी टीम ओलंपिक में सेमी-फाइनल खेली और अंत में कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ी. भले वो ब्रिटेन से कांस्य पदक का मैच 4-3 से हार गई हो और Bronze Medal ना ला पाई हो, लेकिन उनके प्रदर्शन ने सबका दिल जीता. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने खुद फोन कर टीम को बधाई भी दी. Tata Motors दिल्ली में गुरुवार को एक कार्यक्रम में इस टीम को Tata Altroz के High Street Gold कलर मॉडल से सम्मानित करेगी.

गोल्फर अदिति अशोक भी रही चौथे स्थान पर

टोक्यो ओलंपिक में देश की महिला गोल्फर अदिति अशोक आखिरी मौके तक शीर्ष तीन में बनी रहीं. लेकिन अंतिम राउंड में बेहद कम मार्जिन से वह पदक लाने से चूक गईं और चौथे स्थान पर रही. Tata Motors गुरुवार को उन्हें भी Altroz देकर सम्मानित करेगी.

Tata Motors का ट्वीट

टोक्यो ओलंपिक से भारतीय खिलाड़ियों के घर लौटने के कुछ दिन बाद ही Tata Motors ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो उन खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी जो ओलंपिक में कांस्य पदक (Bronze Medal) जीतते-जीतते रह गए. कंपनी ने इन सभी खिलाड़ियों की मेहनत को सराहने की बात कही थी.

As a gesture of gratitude, Tata Motors is happy to deliver ALTROZ - #TheGoldStandard to all the Indian athletes who narrowly missed the bronze at #TokyoOlympics. They may not have claimed a medal, but won millions of hearts and inspired billions to set #TheGoldStandard. pic.twitter.com/SlZazXG6HK