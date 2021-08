ऐसी दिखती है Mahindra XUV700, 5 सेकंड में पकड़े 60 की रफ्तार

Mahindra and Mahindra ने अपनी मोस्ट अवेटेड एसयूवी Mahindra XUV700 शनिवार को दुनिया के सामने पेश कर दिया. कंपनी ने अपनी इस स्मार्ट एसयूवी का फर्स्ट लुक ब्लू और ब्लैक शेड में जारी किया. Mahindra Automotive के सीईओ विजय नाकरा ने खुद इसे दुनिया को पहली बार दिखाया.

इस स्मार्ट एसयूवी से जु़ड़े कई फीचर कंपनी पहले ही टीजर में दिखा चुकी है. अब इससे जुड़े कई नए फीचर भी कंपनी ने रिवील किए हैं.

4.6 सेकेंड में पकड़े 60 की रफ्तार

Mahindra XUV700 में कंपनी ने पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए हैं. Mahindra XUV700 रफ्तार की बाजीगर है. ये 0 से 60 किमी की स्पीड को मात्र 4.6 सेकेंड में पकड़ती है. वहीं एक्सीलेटर पर पैर रखते ही इसे 200PS की पावर जेरनेट होती है जो कार को कुछ ही सेकेंड में 200 की स्पीड तक पहुंचाने में सक्षम है.

Mahindra XUV700 में होंगे पावरफुल इंजन

इसमें Turbocharged mHawk Diesel औरTurbocharged mStallion Petrol इंजन का ऑप्शन है. डीजल इंजन 185PS की मैक्सिमम पॉवर और 420Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं पेट्रोल इंजन 200PS की मैक्सिमम पॉवर और 380Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.



Mahindra XUV700 आएगी 2 सीरीज में

Mahindra ने XUV700 को दो सीरीज में लॉन्च किया है. इनमें एक है MX सीरीज, जिसमें एक ही मॉडल होगा. दूसरी है AX सीरीज जो AdrenoX Intelligence System के साथ काम करेगी. AX सीरीज कनेक्टेड कार के फीचर से लैस होगी और इसके तीन मॉडल AX3, AX5, AX7 आएंगे.

Mahindra XUV700 में सबसे बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन

कंपनी ने Mahindra XUV700 में डुअल 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन दी है. ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है.एक ही स्क्रीन पर ड्राइवर को ड्राइव कंट्रोल, स्पीड मीटर, और इंफोटेनमेंट की सुविधा मिलती है. Mahindra XUV700 एक इंटेलीजेंस सिस्टम पर काम करती है जिसे कंपनी ने AdrenoX AI नाम दिया है.

Alexa Voice AI से ले वॉयस कमांड

Mahindra XUV700 का AdrenoX इंटेलीजेंस सिस्टम Alexa Voice AI के साथ कनेक्ट करके वॉयस कमांड पर काम करता है. इसके अलावा ये एसयूवी Android Auto और Apple Carplay दोनों को सपोर्ट करती है. AdrenoX कार के ड्राइव मोड को भी ड्राइवर की जरूरत के हिसाब से चेंज करने की फैसिलिटी देता है.

Mahindra XUV700 में Sony के 12 स्पीकर

Mahindra XUV700 में सराउंड साउंड की सुविधा मिलेगी. इसके लिए कार में Sony के स्पीकर हैं जो 3D Sound System क्रिएट करते हैं. ये सिस्टम 360 Spatial Sound Tech पर काम करता है. इसे विशेष तौर पर Mahindra XUV700 के लिए कस्टमाइज किया गया है.

5 और 7 सीटर का विकल्प होगा

Mahindra की Mahindra XUV700 में दो सीटिंग ऑप्शन मिलेंगे. ये एसयूवी 5-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन में उपलब्ध होगी. इसमें ब्रीदेबल सीट कवर लगाए गए हैं जो बैठने में आराम दायक होते हैं.

आटोमेटिक सीट होती है स्लाइड

Mahindra XUV700 के सीट को भी स्मार्ट बनाया गया है. इसमें एक एडिशनल फीचर जोड़ा गया है और वो कार की सीटों के ऑटोमेटिक स्लाइड होने का, दरवाजा खोलने पर Mahindra XUV700 की सीट हल्की सी पीछे की ओर खुद से स्लाइड हो जाती है, ताकि बैठते समय दिक्कत ना हो.

वाइड एंगल कैमरा से पार्किंग में आसानी

Mahindra XUV700 में कंपनी ने पार्किंग के लिए वाइड एंगल कैमरा दिया है. जिससे कार को पार्क करते समय आसानी होगी. साथ ही कार में 17 इंच के एलॉय व्हील हैं. वहीं ये कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन में उपलब्ध होगी.



Mahindra XUV700 पर दिखा नया लोगो

Mahindra XUV700 पर कंपनी का नया लोगो दिखा. ये कंपनी की पहली कार है जिस पर ये नया लोगो दिखा है. कंपनी ने हाल में एसयूवी सेगमेंट के लिए अपना नया लोगो लॉन्च किया है. कंपनी ने 21 साल बाद अपना लोगो बदला है.

Mahindra XUV700 का ट्विटर पर लाइव

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने अपने सभी सोशल मीडिया पर Mahindra XUV700 के ग्लोबल प्रीमियर का वेबकास्ट किया.

