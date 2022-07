पूरा शहर हुआ जाम, जब इस देश में सड़कों पर उतरीं एक ही कंपनी की हजारों कारें!

मैक्सिको सिटी (Mexico City) में स्थानीय लोग उस समय हैरान रह गए, जब एक साथ हजारों कारें शहर की सड़कों पर उतर आईं. ऐसे में लंबे जाम का नजारा देखने को मिला. खास बात यह रही ये सभी कारें एक ही कंपनी की थीं. इन कारों के काफिले का शहर में घूमते हुए एक वीडियो (Video) तेजी से वायरल हो रहा है.

हजारों बीटल्स कार देख लोग हैरान

रॉयटर्स का ये वीडियो 22 जून 2022 का है. इसमें दिखाई दे रहा है कि मैक्सिको सिटी (Mexico City) की सड़कों पर क्लासिक कार फॉक्सवैगन बीटल्स (Volkswagen Beetles) की एक परेड (Parade) निकाली जा रही है. इस काफिले में 1000 से ज्यादा बीटल्स कारें शामिल हैं.

बीटल परेड का हुआ आयोजन

इतनी बीटल्स कारें एक साथ सड़कों पर उतरने की वजह, इस कार के अलग-अलग फैन क्लबों का बीटल परेड आयोजन करना थी. इस तरह की ये 13वीं सालाना परेड थी. लोगों ने परेड निकालकर अपनी इस पसंदीदा कार को लेकर अपनी दीवानगी दिखाई. परेड में शामिल लोगों में से एक रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा कि यह ऐसा कुछ है जो कभी दोहराया नहीं जाएगा, कोई भी कार बीटल की जगह नहीं लेगी.

WATCH: A parade of Volkswagen Beetles cruised through the streets of Mexico City pic.twitter.com/n0CrSvsSUN