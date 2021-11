Ola Scooter की टेस्ट-ड्राइव के लिए उमड़ी भीड़, भाविश अग्रवाल ने शेयर की तस्वीरें

देश के चुनिंदा शहरों में Ola Scooter की टेस्ट-ड्राइव शुरू हो चुकी है. लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया है और इसके टेस्ट-ड्राइव कैंप में लोगों की भीड़ पहुंच रही है. कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने भी लोगों के इस उत्साह को देखकर खुशी जताई है..

भाविश अग्रवाल ने शेयर की तस्वीरें

भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal Tweet) ने ट्विवटर पर बेंगलुरू के टेस्ट-ड्राइव कैंप की तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें लोग Ola Scooter की ड्राइव का मज़ा लेने के साथ-साथ उससे जुड़ी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं. भाविश ने भी ट्वीट कर लिखा है कि ग्राहकों को Ola S1 की राइड का मजा लेते हुए देखकर खुश हूं. बहुत जल्द और शहरों में भी ये शुरू होगी.

Thrilled to see customers having so much fun riding the Ola S1 at our test ride camp in Bangalore. Soon in other cities! #JoinTheRevolution pic.twitter.com/mcDhJOKkMM