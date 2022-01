जल्द आने वाली है Ola Electric Car? सीईओ भाविश ने शेयर की ये तस्वीर

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के बाद क्या Ola Electric बहुत जल्द अपनी इलेक्ट्रिक कार भी लेकर आ रही है, क्योंकि कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) के ट्वीट तो कुछ ही इसी तरह के संकेत दे रहे हैं.

भाविश अग्रवाल के ट्वीट

ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्विटर (Bhavish Aggarwal Twitter) पर हाल में एक री-ट्वीट किया था. इसमें आकाश तिवारी नाम के यूजर ने Ola Scooter और Tata Nexon EV की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ‘ अब ब्लैक ईवी परिवार पूरा हुआ.’

इसी पोस्ट को री-ट्वीट (Bhavish Aggarwal Tweet) करते हुए भाविश अग्रवाल ने लिखा, ‘अगली कार रिप्लेसमेंट Ola Electric Car होनी चाहिए.

Next car replacement should be the Ola electric car 😉👍🏼 https://t.co/ZPk1FOdzHW