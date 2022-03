Nitin Gadkari का संसद में बड़ा ऐलान, ये टोल नाके होंगे 3 महीने में बंद

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले 3 महीनों के अंदर कई अवैध टोल नाकों को बंद करने जा रही है.

नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 60 किमी से कम दूरी के बीच में टोल नाका नहीं हो सकता है. लेकिन कई जगहों पर ऐसे टोल नाके चल रहे हैं. गडकरी ने कहा, ‘‘आज मैं सदन को भरोसा दिलाता हूं कि ऐसे सभी टोल नाके सरकार अगले 3 महीने के भीतर बंद करने जा रही है. क्योंकि ये गलत काम है और ऐसे टोल नाके चलाना अवैध है.’’

आधार कार्ड से बनेंगे टोल पास

देश के कई इलाकों में लोगों को आस-पास या बेहद कम दूरी पर जाने के लिए भी टोल के पैसे चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि नई सड़कें और राजमार्ग बनने से उनके गांवों की दूरी के बीच में टोल नाका पड़ जाता है. इस समस्या के समाधान पर सदन के सुझाव को मानते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार आधार कार्ड के हिसाब से उस क्षेत्र के लोगों को पास जारी करेगी.

All toll collecting points which are within 60 km of each other on the National Highways will be closed in the next three months. : Union Minister Shri @nitin_gadkari ji pic.twitter.com/RSmMUaJFVE