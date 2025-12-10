scorecardresearch
 
New Kia Seltos: 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स... बड़ी साइज और किलर लुक! नई किआ सेल्टॉस हुई पेश

New Kia Seltos: किआ इंडिया ने अपनी मशहूर एसयूवी सेल्टॉस के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को आज पेश किया है. कंपनी का कहना है कि, ये एसयूवी पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा बड़ी है. जिससे आपको केबिन के भीतर ज्यादा बेहतर स्पेस मिलता है.

Kia Seltos को कंपनी ने तीन इंजन ऑप्शन में पेश किया है. Photo: Screengrab
Kia Seltos Launch Price & Features: साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी KIA ने तकरीबन 6 साल पहले भारतीय बाजार में जिस कार के साथ एंट्री की थी, आज कंपनी ने इसके सेकेंड जेनरेशन मॉडल को लॉन्च किया है. हम बात कर रहे हैं 'Kia Seltos' की. कंपनी ने हैदराबाद में आयोजित एक इवेंट के दौरान अपनी इस मशहूर एसयूवी के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल का ग्लोबल डेब्यू किया है. कंपनी का दावा है कि, नई किआ सेल्टॉस ख़ास तौर पर भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर डेवलप की गई है.

कीमत, बुकिंग और डिलीवरी

किआ इंडिया ने नई सेल्टॉस की कीमतों का ऐलान अभी नहीं किया है. किआ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिंग) अतुल सूद ने लॉन्च के दौरान कहा "नई किआ सेल्टॉस की बुकिंग आज रात यानी 11 दिसंबर की मध्यरात्री से शुरु हो जाएंगी. इच्छुक ग्राहक इसे 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं. इस एसयूवी की कीमतों का ऐलान आगामी 2 जनवरी 2026 को होगा और महीने के दूसरे सप्ताह के बाद कार की डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी."

Kia Seltos
Kia Seltos का एक्सटीरियर

नई किआ सेल्टॉस को लेकर कंपनी का दावा है कि, ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, बोल्ड और स्पेसियश है. इसके लुक और डिज़ाइन को पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न बनाया गया है. इसके फ्रंट में डिजिटल टाइगर फेस, ब्लैक हाई ग्लॉसी ग्रिल, डायनमिक वेलकम फंक्शन के साथ आइस क्यूब LED प्रोजेक्शन हेडलैंप, स्टारमैप LED डे-टाइम-रनिंग लाइट्स (DRL's) और कनेक्टेड टेललैंप दिए गए हैं. इसके अलावा नए डिज़ाइन का अलॉय व्हील इसके साइड प्रोफाइल को बेहतर बनाता है.

इसमें 18 इंच का स्पोर्टी क्रिस्टल कट अलॉय व्हील दिया गया है. इसके अलावा सेग्मेंट में पहली बार ऑटोमेटिक स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल इसके साइड प्रोफाइल को बेहतर बनाते हैं. कार के आगे और पीछे गनमेटल फीनिश स्किड प्लेट्स दिए गए हैं, जो इसके स्पोर्टी अपील को और भी बेहतर करते हैं. कंपनी ने इस कार को 10 सिंगल टोन कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिसमें दो नए रंग (मॉर्निंग हेज और मैग्मा रेड) भी शामिल हैं.

पिछले मॉडल से बड़ी है कार

Kia Seltos के साइज में बड़ा फेरबदल किया गया है. इस कार की लंबाई 4,460 मिमी है, जो न केवल इसे सेग्मेंट में सबसे लंबी एसयूवी बनाती है बल्कि पिछले मॉडल की तुलना में ये कार 95 मिमी ज्यादा लंबी है. इसके अलावा इसकी चौड़ाई अब 30 मिमी बढ़कर 1,830 मिमी हो गई है. केबिन में बेहतर स्पेस के लिए कंपनी ने इसके व्हीलबेस को भी 80 मिमी तक बढ़ाया है, जिसके बाद ये कार 2,690 मिमी व्हीलबेस के साथ आती है. 

Kia Seltos Price
कैसा है कार का केबिन

किआ इंडिया का कहना है कि, इस एसयूवी के केबिन को पहले से और भी ज्यादा अल्ट्रा-मॉडर्न और टेक्निकली एडवांस है. इसमें स्मोकी ब्लैक और व्हाइट टू-टोन इंटीरियर दिया गया है. जिसमें व्हाइट एलिमेंट्स का बहुत ही संजिदगी से इस्तेमाल किया गया है. इसके लैदरेट सीट आपको हाल ही में लॉन्च हुए किआ सिरोस की भी याद दिला सकते हैं. 

कार में दाखिल होते ही इसके केबिन में दिया गया 30 इंच का ट्रिनिटी पैनारोमिक डिस्प्ले पैनल आपका ध्यान सबसे पहले अपनी तरफ खिंचता है. इस समय डैशबोर्ड पर बड़े टचस्क्रीन डिस्प्ले का चलन है और नई किआ सेल्टॉस भी इस चलन को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है. इस बड़ी सी स्क्रीन में ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, इंफोटेंमेंट सिस्टम और टेंप्रेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स को उपयोग करने की सुविधा दी गई है. कंपनी का कहना है कि, ये ब्रांड के ग्लोबल फ्लैगशिप मॉडल Kia EV9 से इंस्पायर्ड है. 

Kia Seltos
मिलते हैं ये फीचर्स

केबिन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डी-कट स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जर, BOSE के शानदार 8 स्पीकर, 64 एम्बीएंट लाइटिंग, आगे और पीछे दोनों तरफ USB चार्जिंग पोर्ट, डुअल-पैन पैनारोमिक सनरूफ, सनशेड कर्टन, थ्री-प्वाइंटेड सीट-बेल्ट, कप-होल्डर, पिछली सीट के यात्रियों के लिए हैड रेस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इंजन ऑप्शन

नई किआ सेल्टॉस को कंपनी ने कुल 3 इंजन ऑप्शन में पेश किया है. जिसमें दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्प मिलेगा. इसमें 1.5 लीटर स्मार्टस्ट्रीम पेट्रोल इंजन (115 पीएस पावर और 144 एनम टॉर्क), 1.5 लीटर टीजीडीआई इंजन (160 पीएस पावर और 253 एनम टॉर्क) और 1.5 लीटर वीजीटी डीजल इंजन (116 पीएस पावर और 220 एनम टॉर्क) दिया गया है.

सेफ्टी है कमाल

किआ के अतुल सूद ने कहा कि "किआ ने अपनी नई सेल्टॉस की सेफ्टी को हमेशा की तरह बेहतर किया है. नई किआ सेल्टॉस ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. ये प्लेटफॉर्म हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई क्वॉलिटी कंपोनेंट का इस्तेमाल करता है, जो किसी भी आपात स्थिति में बेहतर क्रैश प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं."

Kia Seltos Launch
24 स्टैंडर्ड सेफ्टी पैक

नई किआ सेल्टॉस में कंपनी 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दे रही है. जिसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), रोल-ओवर सेंसर्स, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक्स, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. यानी ये फीचर्स सभी वेरिएंट में मिलेंगे.

लेवल-2 ADAS की सेफ्टी

स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा नई सेल्टॉस लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) से भी लैस है. इसमें सेफ्टी पैकेज में 28 से ज्यादा ऑटोनॉमस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. जिसमें फॉरवर्ड कोलाइजन अवाइडेड असिस्ट, अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, सेग्मेंट में पहली बार नेविगेशन बेस्ड स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जोन, हाईवे ड्राइविंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. 

