Formula E Racing: कल होगी इले‍क्ट्रिक फॉर्मूला कारों की रेस, क्या इंडियन टीम करेगी कमाल, इन रेसर्स पर निगाहें

Formula E Sao Paulo E-Prix: इस बार की रेस भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी खास है क्योंकि मुकाबले में एक भारतीय कंपनी भी हिस्सा ले रही है. जो ग्लोबल ट्रैक पर अपनी ताकत दिखाएगी. तो आइये जानें इस इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेस में किस रेसर और टीम का दबदबा है, कौन आगे है और भारतीय कंपनी की क्या पोजिशन है. साथ ही यह भी बताएंगे कि, आप इस रेस को कब और कहां लाइव देख सकते हैं?

Formula E की रेस कल यानी 6 दिसंबर से शुरू होगी. Photo: fiaformulae.com
Formula E 2025 Race: दुनिया की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक रेसिंग सीरीज़ Formula E अपने नए रोमांचक मुकाबले के साथ ट्रैक पर लौट रही है. कल यानी 6 दिसंबर से ब्राजील के साओ पाउलो में E-Prix वीकेंड सीज़न 12 की पहली रेस होगी. दुनिया भर के मोटरस्पोर्ट फैंस की नज़रें इसी पर टिकी हैं. इस बार की रेस भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी खास है, क्योंकि मुकाबले में एक भारतीय कंपनी भी हिस्सा ले रही है. जो ग्लोबल ट्रैक पर अपनी ताकत दिखाएगी.

हम बात कर रहे हैं, महिंद्रा रेसिंग की. 2013 से शुरू हुआ महिंद्रा की रेसिंग सफर इस साल  Formula E रेसिंग चैंपियनशिप में और भी रोमांचक होगा. महिंद्रा रेसिंग टीम में दो रेसर शामिल हैं. नीदरलैंड्स के निक डि व्रीज़ और स्विट्ज़रलैंड के एडोआर्दो मोर्टारा के हाथों में महिंद्रा फार्मूला ई की स्टीयरिंग होगी.

Mahindra Racing Team
Mahindra रेसिंग टीम में शामिल निक डि व्रीज़ और एडोआर्दो मोर्टारा. Photo: fiaformulae.com

महिंद्रा रेसिंग के रेसर्स

निक डि व्रीज़ (Nyck de Vries) फॉर्मूला-ई के सीज़न 7 के वर्ल्ड चैंपियन हैं. वे अपनी मजबूत तकनीकी समझ, रेसक्राफ्ट और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. उनकी कंट्रोल्ड ड्राइविंग स्टाइल और प्रेशर कंडिशन स्टेबल रहने की क्षमता उन्हें किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत बनाती है.

वहीं एडोआर्दो मोर्टारा (Edoardo Mortara) फॉर्मूला E में कई बार जीत दर्ज कर चुके अनुभवी ड्राइवर हैं. तेज़ रणनीतिक फैसलों और एग्रेसिव रेसिंग स्टाइल के लिए मशहूर मोर्टारा टीम में अनुभव, स्टेबिलिटी और जीत की मानसिकता लेकर आते हैं. उनकी मौजूदगी किसी भी लाइनअप को और मजबूत बनाती है.

इन पर भी रहेगी नज़र

मौजूदा चैंपियन ओलिवर रोवलैंड एक बार फिर अपने खिताब के बचाव के लिए ट्रैक पर उतरेंगे, जबकि एंड्रेटी टीम के नए ड्राइवर फेलिपे ड्रुगोविच अपने डेब्यू से पहले ही चर्चा में हैं. खास बात यह है कि रेस मशहूर साओ पाउलो स्ट्रीट सर्किट पर होने वाली है, जो लुकास दी ग्रासी और ड्रुगोविच दोनों का ‘होम ट्रैक’ है. ऐसे में यह मुकाबला दिलचस्प होगा.

Formula E 2025
ओलिवर रोलैंड एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो निसान के फ़ॉर्मूला ई टीम का हिस्सा हैं. Photo: fiaformulae.com

शेड्यूल और मौसम

ड्राइवरों का पहला ट्रैक एक्सपीरिएंस शुक्रवार, 5 दिसंबर को शाम 4:30 बजे (स्थानीय समय) FP1 के साथ होगा, जो भारत में रात 1:00 बजे देखा जा सकेगा. शनिवार, 6 दिसंबर को कार्यक्रम और भी व्यस्त रहेगा. FP2 सुबह 7:30 बजे (स्थानीय समय) यानी भारत में शाम 4:00 बजे होगा. इसके लगभग एक घंटे बाद क्वालिफाइंग रेस सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, जो भारत में शाम 6:10 बजे प्रसारित होगा. फाइनल रेस शनिवार को दोपहर 2:05 बजे (स्थानीय समय) यानी रात 10:35 बजे (भारतीय समय) पर आयोजित की जाएगी. 

मौसम की बात करें तो शुक्रवार को तापमान 18 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रहेगा और मौसम साफ व शुष्क रहने की उम्मीद है. वहीं शनिवार को तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री तक जा सकता है और हल्की धूप के साथ गर्मी थोड़ी बढ़ेगी.

कहां देख सकते हैं रेस

दुनिया भर में रेस का प्रसारण अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा. भारत में दर्शक इसे Sony LIV और Sony Sports Network पर देख सकेंगे. फाइनल रेस शनिवार की राज 10 बजे से भारत में प्रसारित की जाएगी. 

Mahindra racing Team
Mahindra Racing Team पर भारतीय दर्शकों की निगाहें होंगी. Photo: X/@MahindraRacing

साओ पाउलो स्ट्रीट सर्किट की खासियत

ब्राज़ील चौथी बार फॉर्मूला E रेस की मेजबानी कर रहा है और साओ पाउलो स्ट्रीट सर्किट हर बार अपनी चैलेंजिंग ट्रैक डिज़ाइन के कारण सुर्खियों में रहता है. 2.933 किमी लंबे इस ट्रैक पर 11 रोमांचक टर्न (मोड़) बनाए गए हैं. तीन लंबे और तेज़ स्ट्रेट हिस्सों को बीच-बीच में टाइट राइट-हैंडर्स और टेक्निकल चिकेन्स दिए गए हैं. जिससे यहां ओवरटेकिंग के बेहतरीन मौके बनते हैं. साथ ही ड्राइवरों को एनर्जी मैनेजमेंट बैटरी टेंप्रेचर कंट्रोल पर भी नज़र बनाए रखनी पड़ती है.

साओ पाउलो E-प्रिक्स में किसका दबदबा?

भले ही यह लुकास दी ग्रासी का घरेलू ट्रैक है, लेकिन वे अभी तक यहां पोल पोजीशन या पोडियम फिनिश हासिल नहीं कर पाए हैं. दूसरी ओर जगुआर TCS रेसिंग के मिच इवांस ने पिछले सीज़न में इतिहास रच दिया था. वे 22 कारों की ग्रिड में आखिरी स्थान से शुरुआत करके जीत तक पहुंचे थे. इवांस अब तक साओ पाउलो में तीन पोडियम फिनिश हासिल कर चुके हैं, जिससे वे इस सर्किट पर सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हैं.

