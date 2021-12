Bajaj की 2-व्हीलर्स सेल नवंबर में 23% गिरी, कर पाएगी O.A.T.S. से मुकाबला?

Bajaj Auto ने हाल में जब अपनी नई Pulsar 250 के दौ वैरिएंट लॉन्च किए थे, तब कंपनी के प्रमुख राजीव बजाज का एक बयान काफी चर्चित हुआ था कि बजाज ऑटो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को OATS (Ola, Ather, Tork Motors और SmartE) की तरह नाश्ते में खा जाएगी. लेकिन कंपनी की 2-व्हीलर सेल के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं.

नवंबर में 23% घटी 2-व्हीलर सेल



बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने बुधवार को अपने नवंबर की सेल के आंकड़े जारी किए. इसके हिसाब से कंपनी घरेलू बाजार में 2-व्हीलर सेल पिछले साल नवंबर के मुकाबले 23% गिरी है. कंपनी ने नवंबर 2020 में 1.88 लाख 2-व्हीलर की बिक्री की थी. जबकि इस साल ये महज 1.44 लाख यूनिट ही रही है.

2-व्हीलर का एक्सपोर्ट भी गिरा



इतना ही नहीं कंपनी का एक्सपोर्ट भी 2% घटा है. इस साल ये 1.93 लाख यूनिट रहा है जो बीते साल नवंबर में 1.96 लाख यूनिट था. गौर करने वाली बात ये है कि पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के संकट से उबर रही थी. कंपनी की 2-व्हीलर की टोटल सेल नवंबर में 12% गिरकर 3.38 लाख यूनिट रही जो पिछले साल 3.84 लाख यूनिट थी.

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हालत ठीक



हालांकि बजाज ऑटो की सेल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सुधरी है. नवंबर 2021 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 13,802 कमर्शियल व्हीकल बेचे हैं जो पिछले साल के 10,737 यूनिट से 29% अधिक हैं. वहीं इस सेगमेंट में कंपनी का एक्सपोर्ट भी 2% बढ़कर 27,001 यूनिट रहा है. जबकि टोटल सेल 10% बढ़कर 40,803 यूनिट रही है.

अक्टूबर में भी गिरी थी बजाज की बिक्री



बजाज ऑटो की बिक्री का अक्टूबर में भी बुरा हाल था. 2-व्हीलर सेगमेंट में तब कंपनी की घरेलू बिक्री 26% गिरकर 1.98 लाख यूनिट थी जो अक्टूबर 2020 में 2.68 लाख थी. वहीं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बिक्री 58% बढ़ी थी और कंपनी ने घरेलू बाजार में 19,827 वाहन बेचे थे.

कर पाएगी OATS से मुकाबला?



राजीव बजाज (Rajiv Bajaj) ने अक्टूबर में जब OATS (Ola, Ather, Tork Motors और SmartE) को नाश्ते में खाने का बयान दिया था. तब Ola Electric के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्वीट (Bhavish Aggarwal Tweet) एक ट्वीट कर बजाज के बयान पर चुटकी ली थी. गौरतलब है कि भाविश की कंपनी अब तक 1100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के Ola Scooter की बिक्री कर चुकी है.

वहीं राजीव के बयान को Ather Energy के सीईओ तरुण मेहता ने भी बचकाना ही करार दिया था. हाल में उन्होंने बताया कि अक्टूबर में कंपनी की सेल 12 गुना बढ़कर 3500 यूनिट रही है.

Must say, the OATS and BET acronyms by Rajiv Bajaj made my day today 😄



Never a dull moment in this industry.