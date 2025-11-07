scorecardresearch
 

Marigold Farming: गेंदे की खेती पर सरकार दे रही सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन वरना छूट सकता है मौका

Subsidy for Marigold Farming: गेंदे की खेती करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. अगर आप गेंदे के फूलों की खेती करना चाहते हैं तो सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही आप इसके उत्तम बीजों को भी ऑनलाइन NSC स्टोर से मंगा सकते हैं.

गेंदे की खेती करने से अच्छा मुनाफा मिल सकता है (Photo: Unsplash)
किसान गेंदे की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. गेंदे की खेती आसान और कम मेहनत में ज्यादा फायदा देने वाली बताई जाती है. बाजार में गेंदे की मांग बढ़ने पर यह एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है. माना जाता है कि गेंदे को लगभग हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है लेकिन इसके लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है.

गेंदे की पूसा नारंगी किस्म
गेंदे की खेती करने के लिए इसके उच्च क्वालिटी वाले बीजों का चयन करना बेहतर हो सकता है. आप इसके लिए नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएससी) से हाई क्वालिटी पूसा नारंगी किस्म के बीज मंगा सकते हैं. आप इन बीजों को माय स्टोर से ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं.

सरकारी योजना का लाभ
बिहार सरकार फूल (गेंदा) विकास योजना की मदद से किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है. बता दें यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर है, इसलिए अगर आप इस योजना का फायदा चाहते हैं तो आप इसके लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं.

यह योजना बिहार के सभी 38 जिलों में संचालित है. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास जमीन होना और एलपीसी (LPC) और अपडेटेड रसीद अनिवार्य बताई गई है. वहीं, जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, वो एकरारनामा (Agreement) के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं.

इस योजना की मदद से एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर और न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक का लाभ मिल सकता है. बता दें योजना की इकाई दर ₹80,000 प्रति हेक्टेयर है और इस पर 50% सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा.
आप अधिक जानकारी के लिए या आवेदन के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.

