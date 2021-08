'अंदर आने दो, तालिबानी आ रहे, हमें मार डालेंगे', काबुल की महिलाओं का ये वीडियो आपको झकझोर देगा

अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्ज़ा है, तालिबान खुद के बदले होने के लाख दावे कर रहा है लेकिन वहां की आम जनता को उसपर विश्वास नहीं है. यही वजह है कि लोग किसी भी तरह मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं.

काबुल एयरपोर्ट पर हज़ारों की संख्या में लोग फ्लाइट के इंतज़ार में हैं. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जहां कुछ महिलाएं एयरपोर्ट में घुसने के लिए अमेरिकी सैनिकों से गुहार लगा रही हैं. लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती हैं.



काबुल के हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने बैरिकेडिंग की हुई है. ये सभी सिर्फ अपने देश के नागरिकों को तवज्जो देकर बाहर निकाल रहे हैं. इसी बीच कुछ अफगानी महिलाएं एयरपोर्ट में आने देने की गुहार लगा रही हैं.

At #kabulairport gates where the US forces controlling, people crying and begging US forces to allow them to pass the gates otherwise the Taliban will come and will behead them. pic.twitter.com/wzxXJf2ngL