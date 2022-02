Russia Ukraine War: क्या यूक्रेन पर रूस गिरा सकता है सबसे बड़ा परमाणु बम?

Russia Ukraine crisis Latest Updates, Russia nuclear weapons List: रूस (Russia) ने यूक्रेन (Ukraine) पर धावा बोल दिया है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़कर अब युद्ध में बदल गया है. यूक्रेन से कई दिल दहलाने वाली तस्‍वीरें आई हैं. यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की सेना पहुंच चुकी है.

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमिर पुतिन ने यूक्रेन पर अपने रुख पर दुनिया के किसी भी देश की नहीं सुनीं. इसी बीच रूस के इस रुख के बाद इस बात पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं यदि रूस यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा दे तो क्‍या होगा?



दरअसल, रूस के दावे देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि वह इसके लिए तैयार है. कई मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है. इस बारे में ब्रिटेन के आर्म्‍ड फोर्सेस मिनिस्‍टर जेम्‍स हीपे ने कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी कि पुतिन इसके लिए तैयार हैं.

तब उन्‍होंने कहा था कि राष्‍ट्रपति पुतिन का आदेश मिलते ही यूक्रेन में सैनिक बमों से धावा बोल देंगे. रूस के पास कई बड़े न्‍यूक्लियर हथियार हैं.अगर रूस ने ऐसा किया तो यूक्रेन में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है.

वहीं ब्रिटिश अखबार मिरर के मुताबिक, रक्षा विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति पुतिन ने Father of All Bombs के इस्तेमाल का आदेश दे दिया है. वहीं एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगर रूस ने Tsar Bomba जैसे सबसे बड़े न्‍यूक्लियर बम इस्‍तेमाल किया तो नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं. Tsar Bomba की डिजायन सोवियत संघ ( USSR : Union of Soviet Socialist Republics) के समय में हुई थी. ये सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बम था.

क्‍या असर होगा

Tsar Bomba की विस्‍फोटक क्षमता 100 मेगाटन है. बिट्रिश वेबसाइट 'एक्‍सप्रेस' के मुताबिक, अगर ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर लॉन्‍च किया गया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे. इस बम से पूरा शहर खत्‍म हो जाएगा. वहीं इसका असर कीव से बिला सेरकेवा तक रहेगा. जो कीव का उत्‍तरी इलाका है. परमाणु विस्‍फोट के बाद होने वाले रेडिएशन से थर्ड डिग्री बर्न होती है. इससे स्किन पर असर पड़ता है. वहीं स्किन भी दर्द रहित हो जाती है, क्‍योंकि इससे नसों पर प्रभाव पड़ता है.

किस देश के पास कितने परमाणु हथियार

द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटेस्‍ट ने अनुमान लगाया है कि चीन के पास 350, रूस के पास 6257 और अमेरिका के पास 5600 परमाणु हथियार हैं.