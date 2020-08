अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को लुभाने की होड़

रिश्ता गहरा है और वोटरों को लेकर निशाना विशिष्ट है. अमेरिकी राष्ट्रपति की इस दौड़ में भारतीय अमेरिकी समुदाय अकेला स्तंभ नहीं बल्कि अलग धार्मिक पहचान वालों का समूह है. विकास-क्रम धीमा लेकिन निश्चित रहा है, क्या हिंदुओं, मुस्लिमों और सिखों में पृथकता क्या धर्म विशेष को लाभ पहुंचाती है या समूचे तौर पर भारत के हितों की मदद करती है.

ये ट्रेंड 2016 में शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार डोनॉल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन की रैली में हिस्सा लिया और हिंदू वोटों के लिए दांव लगाया. अगले हफ्ते होने वाली रिपब्लिकन कन्वेंशन में हिंदू अमेरिकियों से सीधी अपीलें फिर देखने को मिल सकती हैं. अब डेमोक्रेट्स भी इस खेल में पीछे नहीं रहना चाहते.

शनिवार को राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने ट्विटर पर "गणेश चतुर्थी के हिंदू त्योहार" पर अपनी शुभकामनाएं दीं. ऐसा ही उनकी रनिंग मेट और पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी किया, जिनकी मां तमिल भारतीय महिला थीं. पहले की तरह दिवाली पर ही हिंदू समुदाय को बधाई देने की जगह अब राष्ट्रपति उम्मीदवार हिंदुओं के अन्य त्योहारों पर भी बधाई देने का खयाल रखने लगे हैं.

Joining @JoeBiden in wishing everyone celebrating a very happy Ganesh Chaturthi. https://t.co/iYzangpfAS