US: विमान की सीढ़ियां चढ़ते वक्त तीन बार फिसले जो बाइडेन, घटना का वीडियो आया सामने

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बाइडेन विमान की सीढ़ियों पर चढ़ते समय लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति विमान की सीढ़ियों पर तीन बार गिरे. हालांकि, उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और गनीमत रही कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी.

दरअसल, राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को एटलांटा के दौरे पर जा रहे थे, जहां उन्हें एशियाई-अमेरिकी समुदाय के नेताओं से मुलाकात करनी थी. एटलांटा जाने के लिए वह एयरफोर्स वन की सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ रहे थे. तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सीढ़ियों पर ही लड़खड़ा गए. बाइडेन के साथ यह घटना तीन बार हुई.

WATCH: Biden falls three times trying to climb the stairs to board Air Force One pic.twitter.com/IfDUjLPQB4