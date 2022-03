रूस के रईसों और पुतिन के अरबपति दोस्तों पर अमेरिका की नकेल, संपत्ति फ्रीज, बिजनेस पर भी रोक

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के समर्थन में रूस पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को अब अमेरिका ने अपने नए प्रतिबंधों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के खिलाफ के प्रेस सचिव पेसकोव सहित 19 रूसी दिग्गज धन-कुबेरों और उनसे जुड़े 50 व्यक्तियों को निशाना बनाया है. ये रूसी धनकुबेर पुतिन के इनर सर्किल का हिस्सा हैं.

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी ऐलान कर दिया है कि रूस के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक अलीशेर बुरहानोविच उस्मानोव सहित 19 रूसी कुलीन शख्सियतों और उनके परिवार के दर्जनों सदस्यों और करीबी सहयोगियों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है यानी अब ये सभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे. यही नहीं, अमेरिका ने विमान कारखानों Irkutsk और Aviastar सहित कई रूसी विमान निर्माताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं.

In my State of the Union Address, I said the United States is going after the crimes of Russian oligarchs.



Today, we’re adding dozens of names to the list — and banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families, and close associates.