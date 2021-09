‘UNGA में नेताओं का वैक्सीनेटेड होना जरूरी’, न्यूयॉर्क में फरमान पर बहस, रूस भड़का

अमेरिका के न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते से संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा शुरू हो रही है. कोरोना के मामलों में कुछ राहत मिलने के कारण इस बार अधिकतर देशों के नेता न्यूयॉर्क पहुंचकर ही इसमें हिस्सा लेंगे. लेकिन यहां एक पेच फंस गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर ने आदेश दिया है कि UNGA की असेंबली में उन ही नेताओं को प्रवेश मिलना चाहिए, जो पूरी तरह से वैक्सीनेटड हो. इस आदेश पर रूस ने आपत्ति जाहिर की है.



समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक, न्यूयॉर्क के मेयर ने 9 सितंबर को असेंबली प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी. जिसमें सभी नेताओं, राष्ट्रप्रमुखों, अधिकारियों के वैक्सीनेटेड होने की बात की थी. अब रूस ने इस मसले पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि क्या वहां के मेयर इस तरह जबरदस्ती कर सकते हैं.



चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि अगर असेंबली में किसी खाना है, एक्सरसाइज़ करनी है या कोई और काम करना है तो वैक्सीन लगी होनी ज़रूरी है.



All leaders and diplomats attending the United Nations General Assembly in New York next week will have to provide proof of vaccination, the city government says, sparking anger from Russia.



