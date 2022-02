Ukraine-Russia Crisis: यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया, कहा- हम शांति के समर्थन में

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार को देश के पूर्वी हिस्से में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया, जहां हाल के दिनों में रूसी समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेनी बलों के बीच संघर्ष तेज हो गया था.

उन्होंने कहा कि यूक्रेन त्रिपक्षीय संपर्क समूह के भीतर शांति वार्ता का समर्थन करता है, जहां यूक्रेन रूस और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) के साथ भाग लेता है.

जेलेंस्की ने ट्विटर पर कहा, "कल की बातचीत को जारी रखते हुए, इमैनुएल मैक्रों को वर्तमान सुरक्षा स्थिति और गोलाबारी के बारे में सूचित किया. हम शांति प्रक्रिया को तेज करने के पक्ष में हैं. हम टीसीजी को तत्काल बुलाने और मौन शासन की तत्काल शुरूआत का समर्थन करते हैं."

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence.