पीएम मोदी ने की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात, कोरोना, ट्रेड जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की. दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए संकट पर चर्चा की और वैक्सीन डिवेलपमेंट-मैन्युफैक्चरिंग पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कोरोना, रक्षा समझौते, व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'मेरे मित्र और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से एक अच्छी चर्चा हुई. इस दौरान अगले दशक तक के भारत-ब्रिटेन संबंधों के महत्वाकांक्षी रोडमैप पर सार्थक बातचीत हुई. हम सभी क्षेत्रों- व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कोरोना से लड़ने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं.'

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना और ब्रेग्जिट के बाद के समय में भारत-यूके पार्टनरशिप को मजबूती देने पर प्रतिबद्धता जताई. दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार, निवेश, वैज्ञानिक रिसर्च, छात्रों और प्रोफेशनल्स के आदान-प्रदान और डिफेंस, सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं.

Thank you Prime Minister Narendra Modi, great to speak to you. I'm very much looking forward to deepening and strengthening the UK-India relationship in 2021 and beyond: UK Prime Minister Boris Johnson



