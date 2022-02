UAE: ट्रैफिक से जुड़ा ये नियम हुआ सख्त, 10 हजार से अधिक का जुर्माना, भारतीय भी जानें

संयुक्त अरब अमीरात में सड़क पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक नया अभियान चलाया जा रहा है. यूएई के अधिकारियों ने सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने और पैदल चलने वालों को सड़क पार करते समय ड्राइवरों द्वारा प्राथमिकता देने का आग्रह करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है. अगर कोई ड्राइवर पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए रास्ता नहीं देता है तो उस पर 500 दिरहम यानी 10 हजार से अधिक का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

यूएई के गृह मंत्रालय ने सड़क का इस्तेमाल करने वालों के लिए यातायात जागरुकता बढ़ाने के लिए फेडरल ट्रैफिक काउंसिल के प्रतिनिधित्व में 2022 का पहला यातायात जागरूकता अभियान शुरू किया है. इस जागरूकता अभियान का नारा है-'Protecting Pedestrians And Drivers From Run Over Accidents' (पैदल चलने वालों और ड्राइवरों को कुचलने वाली दुर्घटनाओं से बचाना).

ये जागरुकता अभियान 1 फरवरी से शुरू हुआ है और 3 महीने तक चलेगा. इस अभियान का उद्देश्य कार चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की जरूरत की याद दिलाना और सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है.

फेडरल ट्रैफिक काउंसिल के अध्यक्ष मुहम्मद सैफ अल जफिन ने कहा कि यह इस अभियान को राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है.

उन्होंने कहा, 'इन अभियानों का उद्देश्य यातायात नियमों की प्रतिबद्धता और पालन में यातायात जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देना और लोगों के बीच इसे फैलाना है. ये अभियान सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा की गारंटी देता है ताकि कुचलकर मरने वाली दुर्घटनाओं, चोटों और मौतों को कम किया जा सके.'

यातायात अधिकारियों ने इस अभियान को लेकर कहा है कि ड्राइवरों को सहनशील होने की जरूरत है. उन्हें क्रॉसिंग, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास सुरक्षा को देखते हुए पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए. ड्राइवरों को यातायात के संकेतों का पालन करना चाहिए और उचित गति से ड्राइव करना चाहिए.

अधिकारियों ने बताया कि कोई ड्राइवर अगर पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं देता है तो उस पर 10 हजार से अधिक का जुर्माना लगेगा और उसे 6 ब्लैक पॉइंट्स भी दिए जाएंगे.

लोगों को जायवॉकिंग यानी यातायात के नियमों के विरुद्ध जाकर सड़क पार करने को लेकर भी चेतावनी दी गई है. कहा गया है कि पैदल यात्री क्रॉसिंग के लिए फुटब्रिज और जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें.

अबू धाबी की पुलिस ने पहले बताया था कि सड़क को यातायात के नियमों के विरुद्ध पार करना खतरनाक है और ये दुर्घटना के मुख्य कारणों में से एक है. जायवॉकिंग करने पर यूएई में 400 दिरहम यानी 8 हजार से अधिक का जुर्माना है.