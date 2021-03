UAE ने इफ्तार पार्टियों पर लगाई रोक, रमजान में रहेंगी और क्या-क्या बंदिशें, जानिए

संयुक्त अरब अमीरात ने रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों पर रोक लगा दी है. देश में कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के तहत इफ्तार पार्टियों पर रोक लगाई गई है. रमजान के दिनों में यूएई में घरों और दफ्तरों में इफ्तार पार्टियां देने का चलन रहा है.



इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NCEMA) ने कोरोना के अन्य प्रतिबंधों के तहत रेस्तरां को इफ्तार का खाना रेस्तरां के अंदर या बाहर बांटने की इजाजत नहीं दी है.

#NCEMA : For the health & safety of society, we advise all to avoid evening gatherings during Ramadan, limit family visits, & avoid distributing & exchanging meals between homes & families. Only members of the same family living in the same house can share meals #TogetherWeRecover

बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में 50 फीसदी से ज्यादा आबादी को कोरोनावायरस से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है. NCEMA के मुताबिक देश की 52.46% आबादी का कामयाबी से टीकाकरण हो चुका है. NCEMA का लक्ष्य यूएई की शत प्रतिशत आबादी को वैक्सीन देने का है.







H.E Abdulrahman Al Owais, Minister of Health and Prevention: Today, we announce a new achievement for the UAE in reducing & combating the #Covid19 pandemic, as the national campaign reaches its goal of vaccinating 52.46% of the total target group in the UAE.#TogetherWeRecover pic.twitter.com/h7nMOwCWoJ