Russia-Ukraine War: रूस ने अब Twitter को किया ब्लॉक, Facebook पर भी आंशिक पाबंदी

यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार तीसरे दिन भी जारी रहे. इसी बीच रूस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सख्ती बढ़ा दी है. ट्विटर ने शनिवार को कहा कि रूस में कुछ यूजर्स के लिए ट्विटर को प्रतिबंधित किया जा रहा है.

इससे पहले रूस ने Facebook पर आंशिक पाबंदी लगाने का ऐलान किया. रूस में ही रूस का विरोध देखने को मिल रहा है. ऐसे में फेसबुक पर रूस विरोधी कंटेंट के चलते यहां आंशिक पाबंदी लगा दी गई है.

We’re aware that Twitter is being restricted for some people in Russia and are working to keep our service safe and accessible.