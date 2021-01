ट्रंप ने की कैपिटल हिंसा की निंदा, महाभियोग पर नहीं बोला एक भी शब्द

कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (निचले सदन) में बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ. वहीं, ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि वह हिंसा के पक्ष में नहीं हैं. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की. खास बात यह रही कि इस दौरान ट्रंप ने महाभियोग को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा.

ट्रंप ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि भीड़ की हिंसा हर उस चीज के खिलाफ है जिसमें मैं भरोसा करता हूं. मेरा सच्चा समर्थक कभी भी राजनीतिक हिंसा नहीं करेगा, कानूनों की धज्जियां नहीं उड़ाएगा. अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप हमारे देश पर हमला कर रहे हैं. हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते.

