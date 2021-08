तालिबान से सवाल करने वालीं महिला पत्रकार ने अफगानिस्तान छोड़ा, बोलीं- मुझे भी डर लगता है

अफगानिस्तान (Afghanistan) के न्यूज चैनल टोलो न्यूज (Tolo News) की एंकर बेहेश्ता अर्घांद (Beheshta Arghand) ने देश छोड़ दिया है. बेहेश्ता तालिबान के नेता का इंटरव्यू लेकर चर्चा में आई थीं. ये पहली बार था जब तालिबान (Taliban) का कोई नेता किसी महिला एंकर के सामने बैठकर उसके सवालों का जवाब दिया.

तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था. इसके दो दिन बाद 17 अगस्त को बेहेश्ता ने तालिबान के नेता मौलवी अब्दुलहक हेमाद का इंटरव्यू लिया था. कुछ दिनों बाद बेहेश्ता ने मलाला युसुफजई (Malala Yousafzai) का इंटरव्यू भी लिया था. किसी अफगान चैनल पर मलाला का ये पहला इंटरव्यू था.

NIMA WORAZ: #Kabul Situation Discussed [Pashto]



In this program, host Beheshta Arghand interviews Mawlawi Abdulhaq Hemad, a close member of the Taliban’s media team, about Kabul’s situation and house-to-house searches in the city. https://t.co/P11zbvxGQC pic.twitter.com/Pk95F54xGr