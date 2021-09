तालिबान का प्रवक्ता चला रहा ट्विटर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन, अमेरिका में छिड़ी बहस

अफगानिस्तान पर इस बार जब तालिबान (Taliban) ने कब्जा किया तब उसने अपनी नई छवि पेश करने की कोशिश की. इसका बड़ा उदाहरण ये भी है कि तालिबान अब अपने प्रवक्ताओं के जरिए सोशल मीडिया (Social Media) का सहारा लेकर अपनी सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहा है. लेकिन अब यही बहस का मुद्दा बन गया है.



अमेरिका (America) में सवाल पूछा जा रहा है कि अगर तालिबान जैसे आतंकी संगठन का प्रवक्ता ट्विटर पर एक्टिव अकाउंट चला सकता है, तो फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ट्विटर पर बैन क्यों है.



अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मेडिसन ने ट्वीट कर ये सवाल पूछा है कि ऐसा क्या है कि तालिबान का प्रवक्ता ट्विटर पर अकाउंट चला रहा है लेकिन अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति नहीं चला पा रहा है? अमेरिका की ये बड़ी टेक कंपनियां आखिर किसकी तरफ हैं. इनके अलावा भी कई अन्य नेताओं ने इस मसले को उठाया है.

Why on God's green Earth does the Taliban spokesman have an active Twitter account but not the former President of the United States?



Who’s side is the AMERICA BASED Big-Tech companies on? https://t.co/wzQyzQ1lZX