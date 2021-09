काबुल में तालिबान का फरमान- महिलाओं को सिर्फ उसी काम की इजाजत, जो पुरुष नहीं कर सकते

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान की सरकार आने के बाद लगातार महिलाओं को लेकर नए-नए फरमान दिए जा रहे हैं. अब काबुल में आदेश दिया गया है कि महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए, अगर कोई ऐसा काम है जो पुरुष कर सकते हैं तो फिर महिलाओं की ज़रूरत नहीं है.



काबुल (Kabul) के मेयर द्वारा कहा गया है कि जो काम पुरुष नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को सिर्फ उसी काम की इजाजत दी जाएगी. अन्यथा महिलाओं को घर पर ही रहना होगा.

काबुल के मेयर का कहना है कि जिन पदों पर महिलाएं थीं और उनकी जगह अगर पुरुष काम कर सकते हैं, तबतक महिलाओं को घर पर ही रहना होगा. मेयर के मुताबिक, जबतक हालात सामान्य नहीं होते हैं तबतक ऐसा ही चलेगा. इस बीच महिलाओं को उनकी सैलरी दी जाएगी.



VIDEO: No work for a woman if a man can replace her.



Women municipal workers in Kabul will not be allowed to return to work unless they occupy "positions that men could not fill or that were not for men", says Taliban Mayor of Kabul. The other women must "stay at home" pic.twitter.com/w9kyQudyI0