काबुल: ‘PAK विरोधी रैली’ पर तालिबान की फायरिंग, पत्रकारों को भी उठा ले गए, ISI चीफ के खिलाफ चल रहा था प्रदर्शन

तालिबान (Taliban) ने एक बार फिर अफगानिस्तान (Afghanistan) में अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया है. काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली के दौरान जमा हुई भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए तालिबान द्वारा फायरिंग की गई है. मंगलवार को काबुल के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन (Anti Pakistan Protest) हो रहे थे.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, तालिबान के लड़ाकों द्वारा काबुल में राष्ट्रपति पैलेस के पास फायरिंग की गई. यहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे थे. राष्ट्रपति पैलेस के पास ही काबुल सेरेना होटल है, जहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख पिछले एक हफ्ते से रुके हुए हैं.

तालिबान द्वारा उन पत्रकारों और कैमरामैन को भी गिरफ्तार किया गया है, जो मंगलवार को होने वाले प्रदर्शन को कवर कर रहे थे.

अफगानिस्तान में बीते एक-दो दिनों से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था. अफगान नागरिक पाकिस्तान द्वारा पंजशीर में किए गए हमले का विरोध कर रहे हैं.

#Breaking (Asvaka Exclusive)

Happening now near Presidential Palace.

Taliban open fire on anti-Pakistan protesters who were marching towards ARG & Kabul Serena Hotel where the #Pak ISI director is living. pic.twitter.com/XvtMcM3OcI