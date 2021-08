अमेरिका का रेस्क्यू मिशन ख़त्म होने से पहले तालिबान का दावा- पंजशीर घाटी में घुसे हमारे लड़ाके

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका, ब्रिटेन समेत विभिन्न देशों के रेस्क्यू अभियान की जो शुरुआत हुई थी, वह धीरे-धीरे खत्म होने लगा है. ब्रिटेन ने तीन दिन पहले ही अफगानिस्तान से अपना निकासी अभियान शनिवार को खत्म कर दिया और सभी नागरिकों को वापस अपने देश बुला लिया. अमेरिका का अभियान भी 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगा. इस बीच भारतीय और अमेरिकी विदेश मंत्रियों की आपस में अफगानिस्तान समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है.

उधर, तालिबान ने शनिवार को पंजशीर घाटी में भी प्रवेश करने का दावा किया. तालिबान ने कहा कि उसके लड़ाके पंजशीर घाटी में घुस गए हैं. हालांकि, इस दावे को पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने खारिज कर दिया है. अफगानिस्तान के स्थानीय न्यूज चैनल टोलो न्यूज के अनुसार, तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के एक सदस्य ने कहा है कि बातचीत का रास्ता अब भी खुला हुआ है.

अमेरिकी विदेश मंत्री की जयशंकर से बात, अफगानिस्तान मुद्दे पर भी चर्चा



अफगानिस्तान में बिगड़े हुए हालात के बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच में शनिवार देर रात बात हुई है. अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि दोनों ने अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में निरंतर समन्वय सहित साझा प्राथमिकताओं की व्यापक चर्चा की. दोनों अमेरिका-भारत साझेदारी को गहरा करने के लिए साझा लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर समन्वय बनाए रखने पर सहमत हुए हैं.

