हक्कानी पर बैन को लेकर तालिबान ने अमेरिका को दी धमकी, कहा- सुधर जाओ...

अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है. अमेरिका का कहना है कि सरकार में जिन लोगों को जोड़ा गया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास करने वाला नहीं है. अब अमेरिका के इस बयान पर तालिबान भड़क गया है. तालिबान ने साफ कहा है कि इस तरह का बयान या कोई बैन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.



तालिबान द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने हक्कानी गुट को लेकर जो बयान दिया है, वह पूरी तरह से दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन है. इस तरह का बयान अफगानिस्तान या अमेरिका, किसी के भी हक का नहीं है.

