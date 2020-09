प्रमोशन का अनोखा तरीका, जापान के इस रेस्टोरेंट में शर्टलेस बॉडी बिल्डर कर रहे फूड डिलिवरी

कोविड-19 महामारी की वजह से पूरा विश्व आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है. सभी देशों में व्यापार, होटल, दुकान आदि को फिर से ट्रेक पर लाने के लिए काफी मेहनत की जा रही है. जापान स्थित सूशी रेस्टोरेंट में ग्राहकों को लुभाने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढ़ा गया है. अब होम डिलिवरी के ऑर्डर पर शर्टलेस बॉडी बिल्डर लोगों के घर खाना लेकर पहुंचेंगे.

दुनियाभर में इस नायाब डिलीवरी सिस्टम को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ट्विटर पर लोग रेस्टोरेंट के इस आइडिया की तारीफ कर रहे हैं.

41 वर्षीय इमाजुशी शेफ मसानोरी सुगियुरा ने इस सर्विस की स्थापना की थी. सुगियुरा खुद एक बॉडी बिल्डर हैं. सुगियुरा ने अपने बॉडी बिल्डर दोस्तों को इस काम के लिए रखा है. ये सभी दोस्त उनके साथ फिटनेस सेंटर में बॉडी बिल्डिंग करते हैं. ये सभी कोरोना महामारी की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे. मसानोरी सुगियुरा ने इस सेवा का नाम 'डिलीवरी माचो' रखा है.

This sushi restaurant in Japan is using bodybuilders to deliver food to its customers https://t.co/sm7p9BVG5C pic.twitter.com/sIi5qLLSTj