श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी, रानिल विक्रमसिंघे ने डाला वोट

श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए श्रीलंकाई संसद में आज सभी सांसद उपस्थित हैं. देश के कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे समेत कई सांसद नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाल चुके हैं. आज संसद में पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भी मौजूद हैं. राष्ट्रपति चुनाव से पहले श्रीलंकाई संसद के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

वहीं सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को फरमान जारी किया किया था कि अपने वोट की तस्वीरें क्लिक करें. जिसके बाद संसद में फोन नहीं लाने के आदेश जारी कर दिए. स्पीकर का कहना है कि चुनाव के दौरान आज किसी भी सांसद को मोबाइल फोन सदन में लाने की इजाजत नहीं होगी. कल, पार्टी के कुछ नेताओं ने कथित तौर पर अपने सांसदों से गुप्त मतदान में क्रॉस-वोटिंग की जांच के लिए अपने मतपत्रों की तस्वीरें लेने के लिए कहा था.

Acting President Ranil Wickremesinghe is seen voting at the Presidential Election in Parliament. #DailyMirror #SriLanka #SLnews pic.twitter.com/9Vdbhfc0ZI

TNA ने किया अल्हाप्परुमा को समर्थन

TNA के जाफना जिले के सांसद सुमनथिरन ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में TNA दुल्लास अल्हाप्परुमा के लिए मतदान करेगी. वहीं सीडब्ल्यूसी सांसद जीवन थोंडामन ने कहा है कि सीलोन वर्कर्स कांग्रेस ने बहुत विचार-विमर्श के बाद आज चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे का समर्थन करने का फैसला किया है. वहीं श्रीलंकाई सांसद अनुरा कुमारा डिसनायके ने अंतरिम सरकार बनाने और राष्ट्रपति चुने जाने पर छह महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए कहा है.

विक्रमसिंघे के खिलाफ प्रदर्शन

एक ओर जहां राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी ओर कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ जनता का मौन विरोध प्रदर्शन चल रहा है.

A silent protest by the public against Acting President Ranil Wickremesinghe is currently underway at the Presidential Secretariat in Colombo. pic.twitter.com/pg0qWqIyHD