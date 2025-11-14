scorecardresearch
 

दुनिया का सबसे लंबा एग्जाम... जब थम जाता है पूरा देश! क्या है CSAT और क्यों है इतना मुश्किल?

दक्षिण कोरिया में कॉलेज स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट (CSAT) परीक्षा खत्म हो गई है. यह परीक्षा अधिकतम 13 घंटे तक चलती है जिस कारण इसे दुनिया का सबसे लंबा एग्जाम माना जाता है. इस परीक्षा के लिए दक्षिण कोरिया सरकार ने कड़े इंतजाम किए थे.

दक्षिण कोरिया में CSAT की परीक्षा के नतीजे दिसंबर में आएंगे (Photo: AFP)
दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक दक्षिण कोरिया में होने वाला कॉलेज स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट (CSAT) गुरुवार को आयोजित किया गया. 13 घंटों तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए दक्षिण कोरिया ने देशभर में कड़े इंतजाम किए थे. अस्थायी रूप से विमानों के उड़ान भरने और लैंडिंग पर रोक लगा दी गई. दक्षिण कोरिया की इस बेहद अहम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस परीक्षा में पांच लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया.

योनहाप न्यूज के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया गया कि इस साल कॉलेज स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट (CSAT) के लिए कुल 5,54,000 छात्रों ने आवेदन किया है, जो पिछले साल की तुलना में 6% अधिक है और 2018 के बाद से सबसे ज्यादा संख्या है. इस परीक्षा के नतीजों के आधार पर दक्षिण कोरिया के छात्र-छात्राओं को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जगह मिलती है.

दक्षिण कोरिया में छात्रों के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है. परीक्षा के दौरान हवाई जहाजों की उड़ानें रोक दी गईं और देर से पहुंचने वाले छात्रों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए जगह-जगह पुलिस की तैनाती की गई थी.

शोर-शराबे से बचने, परीक्षा में सुविधा के लिए सरकार का खास इंतजाम

इंग्लिश एग्जाम के लिसनिंग सेक्शन के दौरान शोर-शराबे से बचने के लिए एहतियातन पूरे देश में दोपहर 1:05 बजे से 1:40 बजे तक, 35 मिनटों के लिए सभी उड़ानें और लैंडिंग रोक दी गईं. इन उड़ानों में सैन्य और नागरिक, दोनों तरह की उड़ानें शामिल थीं, केवल इमर्जेंसी फ्लाइट्स को ही उड़ान की इजाजत दी गई.

ड्रोन और हल्के विमान उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई. कुल 140 उड़ानें- 65 घरेलू और 75 अंतरराष्ट्रीय, पुनर्निर्धारित करनी पड़ीं. CSAT के दिन सैन्य विमान भी जमीन पर रखे गए और तोप अभ्यास तथा टैंक संचालन जैसे डिफेंस एक्सरसाइज रोक दिए गए.

देश भर में 10,475 पुलिसकर्मी और 2,238 पेट्रोल कारें ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तैनात की गईं. सुबह के ट्रैफिक को कम करने के लिए शेयर बाजार के खुलने और बंद होने के समय में भी एक घंटे की देरी की गई.

लेट हो रहे छात्रों की मदद के लिए मुफ्त पुलिस कार और मोटरसाइकिलें तैनात थीं जिन्हें 112 पर कॉल कर बुलाया जा सकता था. हालांकि, जो छात्र सुबह 8:10 बजे के बाद सेंटर पहुंचे, उन्हें परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी गई और अब उन्हें अगले साल परीक्षा देनी होगी.

छात्रों की संख्या को देखते हुए सियोल में मेट्रो की 29 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गईं. सरकारी संस्थानों को भी सुबह 10 बजे से काम शुरू करने को कहा गया ताकि छात्रों के लिए ट्रैफिक दिक्कत न बने.

परीक्षा सुबह 8:40 बजे शुरू हुई और शाम 5:45 बजे तक 1,310 एग्जाम सेंटर्स पर यह चलती रही.

CSAT क्या है?

CSAT को कोरियाई भाषा में 'सुनेंग' कहा जाता है. यह परीक्षा हर साल होती है जिसे छात्र टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए देते हैं. यह परीक्षा हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह वाले गुरुवार को होती है.

Korea JoongAng Daily के मुताबिक, हाई स्कूल के फाइनल ईयर के छात्र या हाई स्कूल पास छात्र CSAT दे सकते हैं. यह आठ घंटे लंबी परीक्षा पांच विषयों से मिलकर बनी होती है. 

13 घंटे बिना रुके चलती है परीक्षा

नेत्रहीन छात्रों को परीक्षा की मानक अवधि से 1.7 गुना अधिक समय दिया जाता है. इसका मतलब है कि अगर वो अतिरिक्त विदेशी भाषा वाले सेक्शन को भी चुनते हैं, तो उनकी परीक्षा रात 21:48 बजे तक खत्म हो सकती है यानी उनकी परीक्षा की अवधि लगभग 13 घंटे होती है. इस वजह से इस परीक्षा को दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली परीक्षा माना जाता है.

परीक्षा के दौरान कोई डिनर ब्रेक नहीं होता. परीक्षा बिना रुके जारी रहती है और छात्रों को सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए सीट से उठने की इजाजत होती है.

चार विषय (कोरियन, गणित, अंग्रेजी, और कोरियन इतिहास) देने वालों को 37,000 वॉन (₹2,240) फीस देनी पड़ती है. पांच विषय (जिसमें विज्ञान या सामाजिक विज्ञान का विकल्प शामिल है) देने वालों को 42,000 वॉन (₹2,543) देने होते हैं.

दूसरे विदेशी भाषा का सेक्शन देने वालों को 47,000 वॉन (₹2,846) फीस देनी पड़ती है. इस कठिन परीक्षा को देने के लिए कोरियाई छात्र कम से कम तीन सालों की मुश्किल तैयारी करते हैं जिसमें 10 से अधिक सरकारी मॉक टेस्ट भी शामिल होते हैं. परीक्षा के उत्तर 25 नवंबर को शाम 5 बजे जारी होंगे. रिपोर्ट कार्ड 5 दिसंबर को मिलेंगे.

