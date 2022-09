'वो 12 की थी, मैं 30 का', आखिर किसको देख जो बाइडन ने कही ये बात

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन शुक्रवार को डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी में स्पीच देने पहुंचे थे. भाषण के बीच में उन्होंने भीड़ में एक महिला को देखा और उसे पहचान लिया. उसे देखते ही उनके मुंह से निकल गया- बहुत पुरानी बात है. वो 12 की थी और मैं 30 का. बस फिर क्या था, उनके मुंह से जैसे ही ये बात निकली, वहां मौजूद लोग हंसने लगे. उन्हें राष्ट्रपति का पुराने लोगों को याद रखने और इस तरह भाषण बीच में ही रोकने का जेस्चर पसंद आया. उन्होंने जो बाइडन के लिए चीयर भी किया.

दरअसल जो बाइडन यहां 'कमिटेड टू अमेरिका' कैंपेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे. हाउस रिपब्लिकंस ने हाल ही में इस कैंपेन को शुरू किया है. जो बाइडन नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर मौजूद थे, वहीं उन्होंने उस महिला को मौजूद भीड़ में पहचान लिया.

अपने भाषण के बीच उन्होंने महिला से कहा, 'तुम मुझे यहां Hi बोलने आई हो.' फिर वो मुस्कुराते हुए बोले 'बहुत पुरानी बात है, वो 12 की थी, और मैं 30 का. खैर छोड़िए इस बात को...'

Biden: “She was 12 I was 30.”



D.C. Crowd: haahahahahaha



And Democrats call Republicans brainwashed?

pic.twitter.com/wB2EKHREg6