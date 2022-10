मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने पहली बार कही भारत से जुड़ी ये बात

2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक इस्लामिक संगठन की ओर से दिया गया बयान चर्चा में है. भारत में महात्मा गांधी को अहिंसा के प्रथम अन्वेषक बताते हुए मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने पहली बार गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही इस्लामिक संगठन ने कहा कि दुनियाभर में अहिंसा का संदेश पहुंचाने के लिए इस दिन को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए.

वर्ल्ड मुस्लिम लीग ने ट्वीट करते हुए कहा कि, आज 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर उन्हें याद करते हुए गांधी जयंती मना रहे हैं. ट्वीट में संगठन ने महात्मा गांधी को एक स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसा का पुजारी बताते हुए कहा कि गांधी जयंती का दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है.

