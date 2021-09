रूसी यूनिवर्सिटी में छात्र ने लोगों पर चलाईं अंधाधुंध गोलियां, 8 की मौत

रूस यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने सरेआम लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी जिसके चलते इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल भी हुए हैं. जांचकर्ताओं के मुताबिक रूस के पर्म सिटी में एक छात्र ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो विश्वविद्यालय की घटना का बताया जा रहा है, वीडियो में नजर आ रहा है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद रहे हैं.

UPDATE: Eight people were confirmed killed, six injured in a shooting on the campus of a university in the Russian city of Permhttps://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/0IIUBUxUls