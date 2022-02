Russia-Ukraine war: यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकीव में घुसा रूस, आम लोगों ने सेना को रोका, टैंकों में लगाई आग

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चौथे दिन रूसी सेना की कार्रवाई जारी है. रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में घुस चुकी है. Chernihiv में स्थानीय नागरिकों और पुलिस ने रूसी टैंक के काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया. बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने कुछ टैंकों में आग लगा दी है. इस घटना के बाद से वहां हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. रूसी सेना भी वहां डटी हुई है.

In the region of #Chernihiv, police along with local residents stopped a convoy of #Russian tanks. pic.twitter.com/unzwFD2u6l