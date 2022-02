रूस ने यूक्रेन संकट पर भारतीय मीडिया को दी ये नसीहत

यूक्रेन संकट को लेकर रूस ने भारतीय मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. रूस ने भारतीय मीडिया से अपील की है कि यूक्रेन संकट को लेकर उसकी कवरेज बिल्कुल सटीक और तथ्यों पर आधारित हो ताकि भारतीयों तक सही जानकारी पहुंचे. भारत में रूस के दूतावास ने यूक्रेन संकट पर भारतीय मीडिया की कवरेज को लेकर लगातार कई ट्वीट्स किए हैं.

भारत स्थित रूसी दूतावास ने ट्वीट में लिखा, 'रूस ने यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि यूक्रेन से पश्चिमी देशों की सेना को हटाने, उसे नाजीकरण से मुक्त करने और डान्बस में यूक्रेन द्वारा जारी 8 साल के युद्ध को खत्म करने के लिए विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है.'

एक अन्य ट्वीट में रूस के दूतावास ने लिखा, रूस की सेना बेहद संयम बरत रही है और आम लोगों और यूक्रेन के शहरों पर हमला नहीं कर रही है. रूस की सेना केवल सैन्य ढांचे को ही निशाना बना रही है.

दूतावास ने कहा कि रूस की सेना यूक्रेन की तरह प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती है और ना ही नागरिकों को अपनी ढाल बनाती है. रूस की सेना युद्ध बंदियों के साथ भी अच्छा बर्ताव करती है. इन तथ्यों के उलट सारी जानकारियां पूर्वाग्रहों से ग्रसित और भ्रामक हैं.

