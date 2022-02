यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की नई एडवाइजरी, बॉर्डर एरिया में न जाने की सख्त हिदायत

यूक्रेन-रूस में चल रही जंग से हालात तनावपूर्ण है. इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है. नई एडवाजरी के मुताबिक, वहां फंसे लोगों को बॉर्डर एरिया में ना जाने की सख्त हिदायत दी गई है.

MEA की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बॉर्डर पोस्ट पर भारत सरकार के अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय के बिना न जाएं.

#UkraineRussiaCrisis All Indian citizens are advised not to move to any of the border posts without prior coordination with GoI officials at border posts: Embassy of India in Kyiv, Ukraine in an advisory to Indian nationals pic.twitter.com/K2Yeu2YxwP