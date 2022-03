Russia Ukraine war: क्या सितारे, क्या खिलाड़ी.. रूस से जंग में यूक्रेन की इन हस्तियों ने उठा लिए हथियार

रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है. स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है और हर बीतते दिन के साथ रूस का हमला और तेज हो रहा है. लेकिन इस बार रूसी सेना का सामना सिर्फ यूक्रेन की सेना नहीं कर रही है. बल्कि यूक्रेन के कई आम नागरिकों ने भी हाथ में हथियार ले लिए हैं. कई खिलाड़ी और अभिनेता भी अपना काम छोड़ देश की सुरक्षा के लिए आगे आ गए हैं.

एक नजर उन हस्तियों पर जिन्होंने रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए हथियार उठा लिया है-

Vitali Klitschko

पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन Vitali Klitschko इस समय कीव राजधानी के मेयर हैं. जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, उन्होंने अब अपने हाथों में हथियार लेने का फैसला कर लिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए उन्होंने संदेश दिया कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है. मैं लड़ने जा रहा हूं. इस युद्ध को खत्म करने की जरूरत है. बताया गया है कि साल 1995 में Vitali Klitschko ने World Military Games में स्वर्ण पदक जीता था. बताया गया है कि उनके छोटे भाई भी इस युद्ध के बीच हाथ में हथियार उठाने वाले हैं.

Meet Kyiv Vitali Klitschko. He is the mayor of Kyiv and former Heavyweight Champion of the World.

His Facebook Live just now:



“My message to the world:

"My message to the world:

ACT NOW - STOP THIS WAR!"

Lomachenko & Usyk

4 पाउंड बॉक्सिंग में माहिर माने जाने वाले स्टार खिलाड़ी Lomachenko ने भी इस मुश्किल समय में हथियार थाम लिए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जहां पर वे अपने देश के लिए लड़ने के लिए एकदम तैयार दिख रहे हैं. उनके अलावा हेवीवेट चैंपियन Oleksandr Usyk ने हथियार ले लिए हैं. उनका कहना है कि रूस की लड़ाई ना यूक्रेन सरकार से है और ना ही यूक्रेन की आर्मी से है, उनकी लड़ाई तो यूक्रेन की जनता से है.

Vasiliy Lomachenko arguably the best pound 4 pound boxer in the world flew to Ukraine to fight and defend his country!@VasylLomachenko👊🏽#UkraineRussiaWar #KidVicious👊🏽 pic.twitter.com/6nbDVkI6AQ

Ukraine’s heavyweight champion of the world Oleksandr Usyk with a powerful message to Vladimir Putin and the people of Russia: “Stop attacking us. Stop this war.”#Ukraine pic.twitter.com/xpQdy4j86z

— Beth Boykins (@BethBoykins22) February 26, 2022

Vasyl Kravets

फुटबॉलर Vasyl Kravets ने भी अपने खेल को छोड़ देश की रक्षा करने का फैसला किया है. वे अब रूस के खिलाफ युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने दो टूक कहा है कि इस पूरे युद्ध में रूस की कोई गलती नहीं है. गलती सारी सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की है जिन्होंने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी.

Andriy Khlyvnyuk

यूक्रेन की मशहूर सिंगर Andriy Khlyvnyuk ने जानकारी दी है कि उन्हें रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार मिल गया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी शेयर की है जहां पर एक बंदूक दिखाई दे रही है. उनके मुताबिक ये हथियार उन्हें दिया गया है.

Oleg Sentsov

यूक्रेन डायरेक्टर Oleg Sentsov ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिख साफ कर दिया है कि ये समय लड़ने का है. उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म में अपनी एक तस्वीर शेयर की है. लिखा गया है कि दुश्मन यूक्रेन को खत्म करना चाहता है. आप सभी मिलिट्री ऑफिस जाएं, आर्मी ज्वाइन करें, हाथ में हथियार लें और अपने देश की रक्षा करें.

Anastasiia Lena

यूक्रेन की मशहूर मॉडल Anastasiia Lena ने भी अब हथियार धारण कर लिए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर कर बताया है कि अपने घर को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अब हथियार उठा लिए हैं. उन्होंने रूसी सैनिकों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी यूक्रेन पर कब्जा करने की नीयत से आगे बढ़ेगा, उसे मारा जाएगा.