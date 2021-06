रूसी राष्ट्रपति पुतिन का खुलासा- पहले ही लगवा चुके हैं स्पुतनिक-वी की दोनों डोज़

कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया में वैक्सीनेशन का काम जारी है. इसी क्रम में अब कई देशों के प्रमुखों को भी कोरोना वैक्सीन लग चुकी है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी स्पुतनिक-वी की दोनों डोज़ लगवा चुके हैं, जिसका खुलासा अब हुआ है.



रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को जानकारी दी कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में ही स्पुतनिक-वी का टीका लगवाया था.



68 साल के व्लादिमीर पुतिन को मार्च, अप्रैल में ही वैक्सीन की दोनों डोज़ लग चुकी हैं. हालांकि, इसके बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी. ना ही रूसी सरकार द्वारा कोई वीडियो या फोटो जारी किया गया.



व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के बाद स्पुतनिक-वी की ओर से भी ट्वीट कर जानकारी दी गई. स्पुतनिक-वी की ओर से ट्वीट किया गया कि राष्ट्रपति पुतिन ने स्पुतनिक-वी लेने की बात कही है, इससे उन्हें हाईलेवल एंटीबॉडी भी बनी है.

President Putin confirms high level of antibodies after vaccination with #SputnikV