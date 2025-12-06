scorecardresearch
 
डिवाइडर से टकराकर 2 कारों के ऊपर उछल गई मर्सिडीज, VIDEO देख सिहर जाएंगे

रोमानिया में एक नाटकीय हादसे में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार सड़क पर चल रही दो अन्य कारों के ऊपर से उड़ गई. बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय चालक ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण कार से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे कार डिवाइडर से टकरा गई और कई मीटर हवा में उछल गई. लेकिन हादसे में ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं.

डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली कार. (photo:Screengrab)
रोमानिया से एक बेहद चौंकाने वाला और ड्रामेटिक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद कई फीट हवा में उछल गई और दो कारों का पार करते हुए दूसरी साइड जा गिरी. हालांकि, इस हादसे में कार चालक को मामूली चोटें आई हैं. इस घटना का डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि ये डरावना सड़क हादसा कार चालक को अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हुआ. पुलिस के मुताबिक, 55 साल के ड्राइवर को अचानक मेडिकल इमरजेंसी हुई, जिसके कारण उसका गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया. इससे तेज रफ्तार मर्सिडीज पहले डिवाइडर से टकराई, फिर हवा में कई मीटर ऊपर उछल गई और सामने आ रही दो कारों के ऊपर से उड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी.

ड्राइवर का आई हल्की चोटें

पुलिस ने बताया कि आश्चर्यजनक रूप से इस भयानक हादसे में ड्राइवर को केवल हल्की चोटें आई हैं और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने इलाज लेने से इनकार कर दिया और खुद ही घर चला गया. हादसे में शामिल दूसरी गाड़ियों के चालकों को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई.

यहां देखें VIDEO

सीसीटीवी में कैद ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है कि इतनी भयानक दुर्घटना में भी कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ. लोग इसे चमत्कार ही बता रहे हैं.

---- समाप्त ----
