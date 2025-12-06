डिवाइडर से टकराकर 2 कारों के ऊपर उछल गई मर्सिडीज, VIDEO देख सिहर जाएंगे

रोमानिया से एक बेहद चौंकाने वाला और ड्रामेटिक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद कई फीट हवा में उछल गई और दो कारों का पार करते हुए दूसरी साइड जा गिरी. हालांकि, इस हादसे में कार चालक को मामूली चोटें आई हैं. इस घटना का डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



बताया जा रहा है कि ये डरावना सड़क हादसा कार चालक को अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हुआ. पुलिस के मुताबिक, 55 साल के ड्राइवर को अचानक मेडिकल इमरजेंसी हुई, जिसके कारण उसका गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया. इससे तेज रफ्तार मर्सिडीज पहले डिवाइडर से टकराई, फिर हवा में कई मीटर ऊपर उछल गई और सामने आ रही दो कारों के ऊपर से उड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी.

ड्राइवर का आई हल्की चोटें

पुलिस ने बताया कि आश्चर्यजनक रूप से इस भयानक हादसे में ड्राइवर को केवल हल्की चोटें आई हैं और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने इलाज लेने से इनकार कर दिया और खुद ही घर चला गया. हादसे में शामिल दूसरी गाड़ियों के चालकों को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई.

सीसीटीवी में कैद ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है कि इतनी भयानक दुर्घटना में भी कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ. लोग इसे चमत्कार ही बता रहे हैं.

