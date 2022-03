कनाडा: टोरंटो में भीषण सड़क हादसा, 5 भारतीय छात्रों की मौत, 2 जख्मी

कनाडा के टोरंटो में बड़ा सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई. जबकि 2 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यह हादसा वैन और ट्रैक्टर ट्रेलर के टकराने के बाद हुआ.

कनाडा में उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने बताया कि यह हादसा 13 मार्च को हुआ. टोरंटो के पास हुए इस हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई. जबकि दो अन्य जख्मी हैं. टोरंटो में भारतीय कंसुलेट जनरल की टीम मदद के लिए मृतक छात्रों के दोस्तों के साथ संपर्क में है.

5 Indian students passed away in an auto accident near Toronto on Saturday, March 13. Two others in hospital. Team of Consulate General of India in Toronto in touch with friends of the victims for assistance: Ajay Bisaria, High Commissioner of India to Canada