ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पीएम मोदी की पहली मुलाकात में ही हुआ ये बड़ा समझौता

इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रही जी-20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ही ब्रिटेन की सरकार ने भारत के लिए हर साल 3000 वीजा जारी करने का बड़ा ऐलान कर दिया है. यह वीजा उन युवाओं के लिए है, जो ब्रिटेन जाकर अपना करियर संवार सकते हैं.

ब्रिटेन सरकार ने इस बारे में बताया कि भारत ऐसा पहला देश है, जिसे इस स्कीम का फायदा मिलने जा रहा है. ब्रिटेन सरकार ने बयान में कहा कि यूके-भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम पर मुहर लग गई है. इस स्कीम के तहत हर साल 18 से 30 वर्ष के 3 हजार प्रशिक्षित भारतीय युवा दो सालों तक ब्रिटेन जाकर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं.

ब्रिटेन सरकार ने कहा कि इस स्कीम को लॉन्च करना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण पल है. साथ ही इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

Glad to see you PM @RishiSunak. Looking forward to working together in the times to come. @10DowningStreet pic.twitter.com/lvnW3PXd1N