ताइवान के भयावह ट्रेन हादसे में 50 से अधिक लोगों की मौत, विदेश मंत्रालय ने जताया दुख

ताइवान में हुए ट्रेन हादसे में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने ताइवान में हुए रेल हादसे पर दुख जताया है.

विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से कहा गया कि ताइवान रेल हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है. घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं.

We are deeply saddened by the loss of so many lives in the railway accident in Taiwan. Our deepest condolences to the families and our prayers for the early recovery of the injured: Ministry of External Affairs (MEA)