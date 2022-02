Russia Ukraine war protest: यूक्रेन पर रूस के हमलों का विरोध, बर्लिन में 1 लाख लोगों ने निकाला मार्च

यूक्रेन पर रूस के हमले गुरुवार (24 जनवरी) से लगातार जारी हैं. यूक्रेन के मुताबिक, इन हमलों में अब तक 198 नागरिकों की मौत हो गई. यूक्रेन पर हमले को लेकर दुनियाभर में रूस का विरोध हो रहा है. यहां तक कि रूस के शहरों में भी लोग सड़कों पर उतरकर अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस कदम का विरोध कर रहे हैं.

उधर, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं. करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रूस के हमले का विरोध करने और यूक्रेन के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए मार्च निकाला.

इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कलेवा ने प्रदर्शनकारियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, हम सभी को रूस पर तब तक दबाव बनाते रहना चाहिए जब तक कि रूस की सेना यूक्रेन से बाहर नहीं हो जाती.

ट्रेन और अन्य सर्विस रहीं प्रभावित



बर्लिन में 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए. ये लोग यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन के चलते जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कई जगहों पर ट्रेन और अन्य सर्विस भी प्रभावित रहीं. प्रदर्शनकारियों के हाथ में 'Stop the War' (युद्ध बंद करो), Putin's last war (पुतिन का आखिरी युद्ध), 'We stand with Ukraine' (हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं) जैसे प्लेकार्ड थे.



ब्रिटेन में भी हुआ विरोध प्रदर्शन



उधर, ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में रूस के हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुआ. लंदन में रूसी दूतावास के सामने सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए. इसके अलावा लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर और मैनचेस्टर और एडिनबर्ग में भी विरोध प्रदर्शन हुए.

व्हाइट हाउस के सामने जमा हुए प्रदर्शनकारी



A pro-Ukraine rally was held in front of the White House on Feb 27, urging Russian President Vladimir Putin to call off #RussiaUkraineConflict; also calling on US President Joe Biden to take stronger actions. pic.twitter.com/UklbmX5J6A